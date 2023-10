職享茶敘會 人脈拓展 業界交流 職場講座

職享科技於九月十六日舉辦了一場引人矚目的茶敘會,主打讓職場人在輕鬆愉悅的氛圍中拓展人脈,同時邀請重量級貴賓分享專題講座。茶敘會演講貴賓陣容豪華,包括104人力銀行副總暨集團行銷長張寶玲、緯創資通策略總監黃應豪,以及職享科技合作講師吳思寧。演講主題專注於當今人力資源領域的關鍵議題。職享茶敘會成功吸引了各行業菁英參與,透過精彩的演講和互動遊戲,激發來賓們熱情互動!

張寶玲以「幫助」為核心主題,強調在職場中提供協助的重要性。她指出,求轉職者可能面臨:是否該離開現職的抉擇、職業方向的困惑、學習面試技巧等困難,他們急需他人的幫助。而在這些時刻,誰能夠伸出援手?張寶玲透過一則則真實故事,鼓勵來賓不要低估自己的力量,「我們都可以是一位Giver」,成為給予協助的那個人!

黃應豪透過豐富的職場歷練,總結出7種高績效人才的特徵。高績效的人才擁有Adaptability(調適力)、Preparation(隨時準備好的狀態)、Risk Taking(勇於承擔風險)、Forward Looking(快速適應挫折向前看)、Revision(不被過往成功束縛)、Detail(注重細節)、Make partners(夥伴合作)。黃應豪鼓勵來賓“It’s not just collaboration, it’s harmony ! It’s not merely collaborative, it’s synergistic !”(這不只是合作,而是和諧!這不僅僅是合作,而是協同合作!)

職享科技為倡導職場人發揮個人潛力,邀請蓋洛普系統優勢教練吳思寧,以科學分析的方式探索來賓的天賦。吳思寧表示,每個人都有一塊隱藏在冰山下的潛在天賦,找到與生俱來關係的天賦,再搭配後天努力,將會化天賦為自身優勢!

職享科技以經典遊戲「世界咖啡屋」為靈感,創造出一款全新的互動遊戲——「What if 互動遊戲」。What if意指「假如」,以「假如⋯,你會⋯⋯?」,一系列獨特的問題,引領來賓跳脫日常思維、思考各種情境,例如:「如果你可以擁有任何一種超能力,你會選擇什麼?」、「這個超能力能幫助到你工作的哪個部分?」共同探索職涯中的無限可能。不僅激發來賓的創意想法,也引發現場熱烈討論!

職享科技致力於提供職場人相互交流、累積人脈存摺的平台,並期許成為職場人的燈塔與避風港。這場茶敘會的精神將會持續發酵,激勵每位來賓在自己的職場中發揮更大的潛力!