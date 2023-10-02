《汽車股》裕隆、LINE攜手LINE GO啟動 整合3大服務

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安台北報導】隨著智慧科技與共享經濟高速發展，交通行動服務(Mobility as a Service，MaaS)成長備受矚目，整合性多元移動服務成為更可靠便利的交通方式。看準智慧移動趨勢，LINE與裕隆(2201)集團首度創新合作打造「出行生態系整合策略」，周一聯手在雙十連假前推出「LINE GO」一站式整合交通移動服務，將LINE生態圈的豐富資源與科技力量，串聯裕隆集團價值鏈資源，延伸「以科技改變移動服務」的競爭優勢。

LINE GO三大服務包含「LINE TAXI叫車服務」推出業界首創AI語音叫車(AI-Call)、新增多元車種選擇與不限車種叫車服務；全新租車服務「自遊租」24小時聰明租還；「機場接送服務」車種擴增、範圍擴大。LINE GO不僅是第一個透過LINE官方帳號整合多樣交通服務的移動品牌，致力打造「一站式多元移動服務平台」，未來將從乘客拓展到車主服務，成為開放平台、增加結盟夥伴，為每個人提供值得信賴、便利生活、永續發展的交通移動方式。

LINE落實「Life on LINE」的企業願景，而裕隆集團致力於連結人、車與生活的全新可能，裕隆集團移動服務事業群總經理林群盛表示，裕隆與LINE合作，提升移動服務附加價值，並以OPMS(Open Platform for Mobility Services)移動式服務開放平台策略，以集團品牌為主，同時結盟多品牌合作擴大規模，創造對用戶最友善的移動用車服務，期望成為台灣交通移動服務第一品牌。

「LINE TAXI叫車平台」於2019年正式推出，秉持「以科技改變叫車產業」的願景，獲得廣大用戶肯定與青睞。2022年LINE TAXI創立3周年，為帶動計程車產業朝減碳及永續發展的目標邁進，推出以環保減碳電動車為主的尊榮新服務「星選科技車」，打造計程車界的商務艙乘車體驗。今年LINE TAXI邁向4周年，達到用戶數360萬、合作駕駛數1.3萬位、累積完成趟次3000萬趟的里程碑，為提供用戶更多優質多元的移動服務，LINE與裕隆首度聯手以MaaS策略，推出「LINE GO」一站式整合交通移動服務。LINE TAXI作為開放式移動服務平台，擁有龐大會員流量基礎，整合裕隆的線下移動服務，包含格上租車的長租與短租服務、多元車款資源，透過串聯LINE生態圈的數位科技與系統開發能力、裕隆汽車價值鏈的服務優勢與豐富資源，整合線上線下集團優勢，推動交通移動服務產業創新。

LINE GO執行長陳泰成表示，透過一站式數位整合體驗，希望未來生活的所有移動都從LINE GO開始，從現在上線的3大服務，到未來拓展車主服務，無論定點或移動，都能連結個人生活地圖AI智慧互動對話，實現「Beyond Mobility」的智能整合與未來想像，共同開創智慧移動新時代。