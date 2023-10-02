《汽車股》LINE GO拚3年內獲利 裕隆車輛年底拚2千台

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【時報記者葉時安台北報導】以科技重新定義移動服務 ，LINE線上系統開發力，加上裕隆線下服務優勢，聯手打造LINE GO一站式多元移動服務平台，掌握MaaS(Mobility as a Service)移動生活未來新趨勢，開啟移動自主選擇權，實現「Beyond Mobility」。目前LINE TAXI用戶數達到360萬、合作駕駛數1.3萬位、累積完成趟次3000萬趟的里程碑，規模為全台第三大，持續壯大規模，目標年底用戶數達到370-380萬，裕隆目前提供車輛為1700台，年底目標達2000台，而LINE GO誓言3年內獲利。

中長期目標計畫「從乘客拓展到車主服務」，提供充電樁、電動車、車主美容等，邁向一站式車主服務平台，並預計持續開發新合作夥伴，朝向「開放平台角色」邁進，為所有人開啟移動自主權，實現「Beyond Mobility」的未來願景，開創MaaS移動生活未來新趨勢。

LINE GO將多元車種服務導入數位科技平台，透過一站式數位整合體驗，為用戶打造智慧生活的移動生態系，正式推出三大服務，「LINE TAXI導入AI語音叫車與功能升級」、「全新租車服務-自遊租正式上線」、「機場接送服務新升級」。

LINE TAXI導入AI語音叫車與功能升級，其中提供超過1.3萬台車輛，升級服務新增「5大車種多元選擇」，包含導入Audi、Benz、BMW、Lexus、Volvo等高級豪華車款、提供高規格服務的「豪華多元車」、多人團體出遊更方便的「6人座多元車」、讓身障人士出門安心又舒適的「無障礙多元車」；以及9月搶先上線的「寵物友善車」，讓飼主帶毛小孩出遊更自在，並有提供嬰兒座椅讓行程更安全的「寶寶安心車」。並且推出業界首創「AI語音叫車服務(AI-Call)」，結合「語音叫車」與「Open AI」擬人化叫車模式，以LINE CLOVA Chatbot作為服務基礎，整合微軟Azure OpenAI服務，借助Azure OpenAI服務強大的AI模型進行語料訓練，提高系統辨識需求的準確度並縮短服務導入時程；同步也透過微軟STT(語音轉文字)及TTS(文字轉語音)技術，搭配LINE Call Plus語音服務，跳脫以往繁瑣的地址輸入過程，實現語音叫車的便利生活，達到免電話費、無須打地址便利。

在全新租車服務的「自遊租」正式上線，提供超過1500台多元車款，以4大服務亮點，解決大眾租還車痛點；四大服務亮點包括24小時聰明租還、AI審核、車況透明、多元車款。

機場接送服務新升級，升級服務包含「車種擴增」加入豪華車隊接送服務(Infiniti QX50、Volvo等)，並且將於11月上旬擴大「預約機場接送」範圍，除了既有的台北松山、桃園機場，再加入台中清泉崗機場、高雄小港機場；於11月中旬更新增「即時機場接機」服務，範圍限定桃園機場。