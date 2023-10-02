配合限塑！ 竹縣2日稽查20店無違規使用一次用飲料杯

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新竹縣政府配合環境部限塑政策，10月1日起飲料店及連鎖飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯（包含生物可分解塑膠材質PLA杯），環保局2日首度進行稽查，在竹北、新豐、湖口三地抽查20家飲料店，都符合規定，後續將不定期稽查，違規者將依《廢棄物清理法》第51條第3項規定，處1200元到6000元的罰鍰。

環保局長蕭宏杰表示，為確保業者能清楚相關規定及實施期程，該局從4月起透過廣播、電視牆與網路媒體加強宣導，4月19日辦理飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯說明會，建議業者可提供循環杯借用服務，販售可重複使用飲料杯或提供非塑膠材質一次用飲料杯等替代方案。

蕭宏杰指禁用的塑膠一次用飲料杯，材質包括石化基塑膠、生物基塑膠及生物可分解塑膠。以紙類或木片、甘蔗、蘆葦、麻、稻草、麥桿、稻殼等植物纖維為主體製作的杯子可以使用。

蕭宏杰說，依據環境部相關管制規定，新竹縣轄內連鎖飲料店、飲料店、連鎖速食店、連鎖超級市場、連鎖便利商店等行業，皆不得提供塑膠一次用飲料杯。

連鎖早餐店及提供隨餐飲料的餐飲業雖未在管制範圍內，建議可自主汰換非塑膠材質一次用飲料杯，共同響應減塑政策及配合國際減塑的趨勢。環保局呼籲業者配合法規，以免受罰，同時希望民眾養成「自備、重複、少用」的綠色消費環保習慣，一起守護環境愛地球。