資深媒體人樓蘭10月24日首次出版中古世紀魔幻華麗風格小說

為了協助開發遊戲的兒子阿和，資深媒體人樓蘭歷時兩年寫的中古世紀魔幻華麗風格長篇小說《覺醒者：終末之門》終於完成，即將在10月24日由時報出版。

2020年8月，樓蘭的兒子阿和因在嗶哩嗶哩上面長期發表自己遊戲作品，獲得了投資人的青睞，拿到創業基金，開始獨立製作遊戲。阿和沒有選擇快速獲利的手遊及大陸流行的三國丶西遊丶封神榜丶修仙等題材，反而是挑戰高難度的中古世紀魔幻華麗風格的RPG單機遊戲。由於之前他最愛的是遊戲是《龍之信條》，因為久等不到第二集，所以他的夢想是自己製作一個好玩的遊戲，可以跟好朋友一起連線。

近兩年阿和創辦的坦爾遊戲曾獲得第十七屆中國國際動漫節夢夢杯國際遊戲創意大賽專業組別最佳遊戲獎和indieplay 中國獨立遊戲大賽 最佳新星獎。10月出第一個遊戲後，阿和及其團隊仍馬不停蹄的継續為史詩級大作《覺醒者：崛起》努力中。

樓蘭本來以為以她資深媒體人的寫作能力，又出版過十幾本書，也寫過劇本，製作過電視節目，幫遊戲寫劇本是件輕而易舉的事，不料第一個場景就被阿和退稿不下三十次，讓她幾乎信心崩潰…，這才體會隔行如隔山，最後她決定先整理好自己的思緒，完整的寫好一本小說。

阿和開了一堆的書單和美日韓電視劇集，讓不會玩遊戲丶不懂魔法世界的她開始學習“魔法”。包含《權力的之遊戲》影集及《龍與地下城》以及衍生的小說《龍槍編年史》等數十本書。她大概全部都看完了，但還是寫了一半，寫不下去了，停頓了大半年，因為實在跟不上年輕人的腳步，畢竟相差近30年，而平均年齡不到30歲的遊戲團隊變化太快，一下子又多了一個場景，一會兒增加一個主角丶增加很多怪獸…，只好先吸收大量的相關的電視劇跟書本放空腦袋。有一天早醒來，突然之間就開始有了靈感，一個一個探險懸疑的故事，從腦海裡冒出來。

在阿和設定的世界觀中，小說中的人名地名國名都不能隨便取，不能超過原來的人物場景設定，要求超級多，就連魔法也不能夠胡亂發明，她寫17萬字被他們刪改成14萬字，她又惜字如金改回來，雙方為了幾個字爭執不休，這是她當記者20年寫作以來壓力最大的一次，因為以前沒人管她，原本她想不過是幻想小說嘛，應該可以天馬行空，不料，年輕人堅持任何人物情節都不能超過世界觀。

坦爾遊戲阿和製作的覺醒者系列前傳～動作的肉鴿Rogue單機遊戲《覺醒者：遺忘之誓》，即將在10月18日在Steam等國際平臺上面對世界發行。

同時，由樓蘭丶譚龢（阿和）及譚湘龍所寫的紙本小說和電子書《覺醒者：終末之門》也即將在10月24日在台由時報出版。

出版過十多本報導文學方面的書，封筆十年的樓蘭，這次卻因為兒子的遊戲而創作的長篇中古世紀華麗魔幻風格的小說，是她的第一部長篇小說。在這段和年輕人合力創作的過程中，讓她學習到很多的新知，而且和年輕人的相處更加融合了，也深刻的瞭解與支持阿和為了他的理想夢想而堅持走艱難的路，也因為這本書和這個遊戲，樓蘭和阿和跨越30年，跟著主角一起覺醒。

10月28日下午1：30《覺醒者：終末之門》這本書的三位元作者都會出席時報文化出版公司一樓新書發表會，談一下他們這兩年多來的“遊戲人生”。

我家的坦爾遊戲：

【© 覺醒者:遺忘之誓】The Awakener : The Forgotten Oath】2023年10 月18日在STEAM開始進行線上銷售(streamers)

覺醒者遊戲系列出版之紙質版小說和電子書

【© 覺醒者：終末之門 The Awakener : The Apocalypse Gate】《時報出版》新書將於10月24日出版(streamers)(streamers)

新書發表會：

23年10月28日週六13:30

北市和平西路三段240號時報出版公司一樓