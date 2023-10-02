金門攜手能海電能 首批電動共享機車即日啟用

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配合縣政府年度施政方向－「打造低碳金門邁向淨零永續」，由能海電能科技公司委託路得寶租賃股份有限公司於9月28日起設立首批共享電動機車租賃服務。車輛使用能海電能科技公司生產的全新EV-50快充式電動機車，採用長利科技公司生產的鋰鐵電池（電池組已通過CNS15387測試且為100%國產電池芯，並且提供三年保固），不燃燒、不爆炸安全性高，6-15分鐘就可以充飽電續航50公里，EV-50配備前後雙碟煞，數位儀表，寬大腳踏空間，車身含電池重量約80KG，牽行不費力。只要下載專用APP完成會員註冊後，透過GPS定位就可免鑰匙租用啟動及歸還機車並完成繳費動作，非常便利。為鼓勵當地居民及遊客使用電動機車當代步用輸具，租賃費率以最優惠方式營運，前15分鐘30元，第16分鐘起每分鐘2元。

使用金門共享電動機車須備有普通輕型駕照，每部機車配置兩頂安全帽並備有可更換的衛生襯墊，並有政府規定的強制險外，提升使用者的安全保障。全島初步設立6處租、還點，且多數設有充電樁，方便消費者租騎。

路得寶租賃股份有限公司最後表示，希望透過本次共享電動機車的執行，有助於金門地區排碳減量及降低噪音，維護島上清新空氣及優美寧靜氛圍。