若泰設計妙用智能家居 翻轉二世代住宅

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日本因應高齡化社會而打造出「二世代住宅」，讓晚輩可保有自己的生活，也能就近照顧長輩的起居。國內雖不像日本擁有獨棟透天的二世代住宅，但透過專業室內設計師作規畫，即使是小坪數也能做到類似效果。

若泰設計分享，台北晶麒10坪小宅的裝修案，即是透過設定智能家居系統，可在長輩房及浴室設置無線感知器，同時透過監控主機，讓晚輩可藉由遠端了解狀況。若長輩跌倒或發生意外，晚輩不在家也能即時收到訊息且立即回家處理。

室內燈光採用智慧RGB全色域設計，能依據所需情境給予適當色溫，還能搭配影音系統營造宛如電影院的氛圍。於兩側隔戶牆安裝隔音毯及地板舖設隔音材，不用擔心會干擾鄰居的寧靜，能抵銷共振與敲打音，可安心居家享受聲光娛樂效果。

另外，客廳、廚房與浴室因沒有對外窗，通風較差。團隊將原屬於衛浴暖風機的排氣管，轉給廚房油煙機使用，並增設負壓機與排油煙機連動運行，以增加排煙能力。特別的是，油煙機停止10秒後，負壓機才會停止，確保管內油煙能徹底排出戶外。

至於衛浴暖風機的排氣管，則改用空調預留管線孔，透過增設負壓機，雖沒有與暖風機連動，但24小時不間斷運行，還能協助長輩房能夠維持空氣新鮮無異味。

若泰設計秉持著「順也、安也」，提供順暢服務，打造安心的家居生活，且耐心聆聽客戶需求，藉由溝通與專業的評估，並且結合創意發揮巧思。一生一次的室內設計裝修，讓客戶安心交給若泰設計處理。