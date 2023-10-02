《國際經濟》需求低迷 歐元區9月製造業PMI卡低檔

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】周一公布的終值數據顯示，歐元區九月的製造業活動仍深陷廣泛的衰退；需求以自1997年有該調查數據以來罕見的速度持續萎縮。

漢堡商業銀行(HCOB)的歐元區製造業PMI終值在九月下跌到43.4，低於八月的43.5，但符合初值預估。

相同的數據，德國為39.6，法國來到44.2，歐元區以外的英國為44.3。

重要的衡量產出的指數，從43.4降到43.1。

漢堡商業銀行首席經濟學家Cyrus de la Rubia表示：「整個第三季度的產出指數遠低於50，因此我們相當確定，製造業衰退將繼續下去」。在主要國家當中，德國和法國在九月的PMI表現最差，西班牙和義大利正渡過難關，所受傷害已有減輕。

新訂單指數從八月的39.0升到39.2，但是仍遠低於50榮枯線水準。

de la Rubia說，儘管工廠近三個月的平均收費價格快速降低，並低於2008/2009金融大海嘯時期，需求指數仍出現下滑。

歐洲央行的官員正苦惱於高通膨無法降到目標水準，也許會高興於工廠價格的低落。

歐洲央行在九月祭出連續第十次升息，但是升息週期可能已經結束，並將高利率維持在更長時間，根據路透調查經濟學家，至少延續到明年七月。