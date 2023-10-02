小犬威力增強逐步逼近 910暴雨重災區加強防颱措施

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小犬颱風增強，恐對台灣造成影響，加上日前暴雨成災，讓不少910受災戶感到擔憂，嘉義縣除提前啓動防災整備，針對910暴雨重災區，永欽2號橋至台82線快速道路中和交流道路段，除提改善方案至行政院，公路局已在中和交流道加設2支監視器，目前設備、管道開挖、基礎澆置已完成，正進行放纜線、接電、設定和連線測試中。

0910中埔和水上地區強降近300公釐雨量，加上山區下起豪大雨，永欽2號橋下赤蘭溪宣洩不及，導致南岸堤防溢堤，洪水瞬間衝向地勢最低漥的中和交流道和嘉175線聯外道路，不但造成台82線中和段路面淹水，東西向車輛嚴重回堵，動彈不得，交流道下的175線道路更成水鄉澤國。

災後嘉義縣長翁章梁多次召集建設、水利、消防、警方，以及交通部公路局雲嘉南區養護工程分局、水利署第五河川分署研商改善方案，經過專業評估後，提出包括赤蘭溪堤防保護標準提升至50年、赤蘭溪疏濬、台82線路面抬高、台82線和175線設置淹水感測器、設置滯洪池等多項提案，短期則由府設置移動式抽水機平台應急，目前多項改善方案已提交行政院秘書長李孟諺，希望經由跨部會協商，早日解決中和交流道周邊地區淹水問題。

另針對小犬颱風可能對台灣帶來強風豪雨，台82線快速道路除原有高公局建置25支監視器外，0910水災造成淹水災情的中和交流道，公路局已加裝2支監視器，硬體已經完工，目前正測試連線中，希望趕在颱風前完工，以利監控即時路況。

至於水利署第五河川分署已嚴加整備各項防汛措施，針對移動式抽水機、抽水站、滯洪池、破堤施工、防汛缺口及在建工程等項目進行複查與督導，也針對包括八掌溪等高風險河段及瓶頸河段加強高莖作物剷除、清疏工作。

嘉義縣水利處因應小犬颱風可能帶來的影響，已請各鄉鎮市公所即時掌握水門啟閉時機，加強巡視保持滯洪池及前池、渠道、側溝、箱涵、集水井等暢通並降至最低水位，尤其沿海防潮閘門應依漲退潮時間注意啟閉時機，相關支流的水門及抽水機組請加強管理機制，在氣象局發布嘉義縣豪雨特報時，各公所轄管抽水站管理人員應立即進駐待命並即時應變。

水利處也請各公所加強防汛缺口、移動式抽水機調度預佈及水情資訊預警等提早因應等整備工作，盡早啟動各項避災減災措施，若水門和抽水站有異常或故障，應儘速回報縣府，以利執行搶修工作。

交通管制部分，嘉義縣警察局颱風期間除加強巡邏外，針對中和交流道等重點路段若遇大雨，警務工作將調整為守望型態，並依規定即時通報及進行。