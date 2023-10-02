新北規定娃娃機需距離學校100公尺 地界界定惹質疑

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「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」9月1日上路，國民黨新北市議員陳家琪接獲民眾陳情表示，娃娃機店開在學校後方，如以點到點的直線距離，是在學校100公尺內，但如實際測量一定超過100公尺，詢問娃娃機台與學校的地界該如何界定？經發局長何怡明回應，針對此個案會後會再釐清確認。

「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」規定自助選物販賣要距離國民中小學及高中職學校100公尺以上；另位於住宅區的店家應擬訂夜間管理維護計畫，經許可才能於晚上10時至隔天上午8時營業。

何怡明說，9月已通函業者，並於8月召開說明會，讓業者了解自治條例規範，並提醒業者提出夜間管理維護計畫，現已陸續審理營運管理計畫。

但陳家琪質疑，娃娃機台距離國民中小學、高級中等學校100公尺以上，規定營業場所的基地地界線至學校所在地地界線最近二點的直線距離，但有娃娃機店開在學校後方，如以點到點的直線距離，是在學校100公尺內，但如實際測量一定超過100公尺，詢問娃娃機台與學校的地界該如何界定？期盼經發局要輔導業者讓他們趕快進入軌道，創造民眾更好的休閒體驗，不要留下新北市府打壓業者不好印象。

何怡明回應，自治條例訂定時針對此課題討論，就目前能掌握量測上有科學作證據部分，認為還是以這樣方式界定較好，針對此個案會後會再釐清確認。

此外，陳家琪也指出，零食場的娃娃機台愈來愈多，食安問題引發疑慮，衛生局長陳潤秋說，零食標示都要需按照食安法規定，如無就會開罰，相關稽查都都有持續。

國民黨市議員林國春認為，娃娃機台畢竟非八大行業，沒必要規範那麼嚴格，但「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」通過就要遵守，不過希望經發局未來能將業者建議納入考量。