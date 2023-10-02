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年度規模最大金融盛會 2023世界投資者週聯合論壇登場

WIW世界投資者週聯合論壇，總統府秘書長林佳龍出席，與十個主辦單位共同預祝活動成功。左起臺灣期貨交易所副總經理陳錫琪、投信投顧公會理事長劉宗聖、社團法人臺灣理財顧問認證協會理事長暨台灣金融研訓院院長黃崇哲、臺灣集中保管結算所董事長林丙輝、金管會主秘蔡福隆、總統府秘書長林佳龍、證券櫃檯買賣中心董事長陳永誠、臺灣證券交易所總經理簡立忠、社團法人台灣不動產投資協會理事長林知延、CFA Society Taiwan理事長劉奕成、中華民國退休基金協會副理事長楊曉文。 圖／台灣金融研訓院提供
WIW世界投資者週聯合論壇，總統府秘書長林佳龍出席，與十個主辦單位共同預祝活動成功。左起臺灣期貨交易所副總經理陳錫琪、投信投顧公會理事長劉宗聖、社團法人臺灣理財顧問認證協會理事長暨台灣金融研訓院院長黃崇哲、臺灣集中保管結算所董事長林丙輝、金管會主秘蔡福隆、總統府秘書長林佳龍、證券櫃檯買賣中心董事長陳永誠、臺灣證券交易所總經理簡立忠、社團法人台灣不動產投資協會理事長林知延、CFA Society Taiwan理事長劉奕成、中華民國退休基金協會副理事長楊曉文。 圖／台灣金融研訓院提供

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面對動盪的投資局勢，投資人如何安度可能的衝擊跟震盪，避免被割韭菜甚至被騙，取決於投資人是否擁有強健的投資韌性。國際金融界最大盛事「WIW世界投資者週（World Investor Week）」系列活動，10月2日起於全球各地隆重展開，特邀總統府秘書長林佳龍等貴賓親臨現場致詞。另外，也特別集結國內外專家，深度剖析投資與財管的發展方向。

有鑑於近年國際證券管理機構組織（IOSCO）積極倡議強化投資人韌性，因此本次論壇也以提升投資人韌性應變力、金融數位力，永續創新力為目標，拓展大眾對於投資理財的正確認知。

臺灣理財顧問認證協會理事長黃崇哲說，從2019年起，在協會前理事長李長庚積極號召下，聯合共6個單位開始辦理WIW大型論壇，今年更是擴大規模，首次集結包含F4等國內10個金融組織，從10月2日～6日舉辦「2023世界投資者週聯合論壇」，以「韌性x數位x永續 共創投資與財管新未來」為主題。此次為期5天的論壇活動，將吸引超過上萬人參加，匯集超過40名國內外財經專家與會，共同強化投資人韌性，將使台灣金融更有力。

「2023世界投資者週聯合論壇」由臺灣理財顧問認證協會、台灣金融研訓院，攜手中華民國退休基金協會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、台灣金融分析專業人員協會、台灣不動產投資協會、台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所以及台灣集中保管結算所等10大台灣最具代表性的金融組織聯合主辦。

黃崇哲指出，配合台灣經濟成長以及人民的高儲蓄率，台灣的資金已經成為世界資本市場非常重要的力量。面對地緣政治的變遷，將提供更多的投資人保護及投資人教育，來提高台灣投資人韌性，持續密切與國際接軌，亞洲財富管理中心的目標更是指日可待。

在五天的精采論壇活動中，將由提升投資韌性、防範詐騙、數位資產、AI應用、數位轉型、退休規劃、永續淨零、碳權投資等多角度切入，延伸探討攸關金融、財富管理產業發展的趨勢潮流，以及潛在的投資契機，匯集產學業界帶來最先進的投資新浪潮，與會者將站在巨人的肩膀上前瞻掌握全球投資脈動。論壇將持續進行至10月6日下午，想要了解最新全球投資趨勢與學習理財規劃的民眾，不要錯過這場年度盛會。

而面對動盪的投資局勢，投資人如何安度可能的衝擊跟震盪，避免被割韭菜甚至被騙，取決於投資人是否擁有強健的投資韌性。

總統府秘書長林佳龍於開幕出席時致詞表示，臺灣在關鍵的時刻，已成為世界值得信賴的夥伴。我們必須在資本市場上有更多的國際交流以及人才的培養，期許打造臺灣成為「亞洲企業資金調度中心」及「亞洲高階資產管理中心」的目標。並透過法規修法，提供更多金融商品及服務，同時聚焦市場國際趨勢變化、整體業發展、投資人保護，以及法規的檢討，讓金管會持續推動投資人保護法案，全力推行資產管理業的正向發展。

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