臺灣企銀主辦易昇鋼鐵ESG綠色聯貸65億元

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臺灣企銀為支應易昇鋼鐵償還既有金融機構借款暨充實中期營運及購料週轉金所需資金，統籌主辦新臺幣65億元聯合授信案，在銀行團踴躍參貸下，超額認購逾180％，於今（2）日成功完成聯貸簽約。

易昇鋼鐵為台灣鋼鐵集團旗下一員，以電爐煉鋼與生產鋼筋為主，靠著生產製程優化成為國內最有競爭力的電爐煉鋼廠之一，使用電爐煉鋼可比高爐煉鋼減少81％碳排放量，且不使用鐵礦砂與煤炭做為原料，可減少傷害地球；該公司使用廢鋼做為原料，符合永續發展目標SDGs12負責任的消費與生產(Responsible Consumption and Production)，採用永續的消費和生產模式，且等到鋼鐵產品的生命週期結束後，可熔煉再使用，落實循環經濟精神。

臺灣企銀支持並鼓勵企業實踐ESG，該聯貸案內容連結ESG指標利率調整機制，鼓勵易昇鋼鐵在營運過程中，積極推動節能減碳策略，減少各類能源耗用，進而達到節能、節水及減碳成效，希望為全球環境永續發展盡一份責任，成為永續發展的模範企業。

綠色供應鏈浪潮來襲，臺灣企銀挺中小企業正面迎戰，攜手工業技術研究院透過異業結盟，共同啟動「淨零減碳聯合輔導平台」，提供中小企業一站式碳轉型解決方案，整合行內融資輔導資源，提供中小企業跨領域專業顧問之團隊服務，推動企業進行能源管理評估，引導企業採取節能減碳措施；臺灣企銀亦已簽署加入赤道原則，在授信流程中評估及調查對環境及社會的影響，貸後也持續監測追蹤，落實金融機構之企業社會責任。