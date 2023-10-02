傳遞信託觀 真理大學樂當傳遞推手

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近年來，信託是樂退安養、財務管理中最夯的議題，為讓「信託」觀念更加普及，工商時報多元信託執委會舉辦「信託有愛 徵影活動」，偕同上海商業儲蓄銀行信託部的業師，於真理大學分享「信託」對生活照護的重大功能。

真理大學運動資訊傳播系讓資訊以便捷的方式傳播給群眾，是傳播學門長期研究的課題，此次廖振博老師將專業延伸到以信託為主軸的攝影主題，相信能帶領同學們碰撞出不同凡響的火花。運動資訊傳播看似與大傳播科系相近，實質是以更精準的播報內容、快速切換鏡頭與口語播報等方式，加深讀者對每一項賽事的感受。有了上一次的參賽經驗，對跨領域的資訊傳播，也使二度接觸「信託」議題的真理大學師生更顯躍躍欲試。

信託形式多元，本次信託主講為上海商業儲蓄銀行，在2022年擔任業師指導選題中，指導的學生群分別榮獲銅獎、佳作，以及網路人氣獎，也期許這一次的選題能加深民眾、學生族群的信託的認知。上海商業儲蓄銀行信託部襄理蔡運宜表示，信託可分為自益信託、他益信託兩種，兩者差異在於委託人是否為受益者來區別，其中他益信託的受益者不等於委託人，降低突發事件對受益人財產被瓜分與詐騙的影響。

蔡運宜指出，在多種信託當中，「保險金信託」一定是自益信託，主以保險規劃、信託規劃兩者相互結合，保險規劃以彌補風險損失、籌措資金缺口、免除經濟後顧之憂為主，而信託規劃以資金管理及分配、專款專用、達成條件才給付、避免監護人濫權為目的。

為讓學生於創作期間更加理解信託、業師所闡述的金融觀念，工商時報多元信託執委會，同步展示去年頒獎的片段、簡單介紹的投稿流程，展示獲獎影片的全方位曝光在媒體成果。為增加學生對多元信託議題的創作更加有感，所有得獎隊伍(含指導老師)皆可免費暢遊麗寶遊樂園，最後利用機智問答線上小遊戲，以吸睛題目與雙向互動，引起真理大學學子的高度興趣，也在答題過程中，更加理解多元信託對社會的貢獻度，加深學生對影片創作的熱情。