送暖偏鄉高齡長者 遠雄人壽活化偏老社區帶動健康循環

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遠雄人壽秉持為生命增添好生活Empower Your Life的信念，不斷賦能搖籃到搖椅生命的價值，近年積極前進偏鄉農村推展環境永續及公益關懷計劃，從中發現農村高齡化狀況普遍，其中遠雄人壽生態復育第二基地台南縣東山區65歲以上長者人口比例更超過26%，為走入社區服務偏鄉在地居民，遠雄人壽志工團專程動身前往，將關心化為實際行動，期為偏老社區注入活力，強化長輩心理安適、幸福感及生活品質。

遠雄人壽志工團在社福員的陪伴下，進行長者居家關懷行動，面對80-90歲的長輩們，志工熱情喚著阿公、阿嬤，青銀互動彼此聊天談心，同時幫忙居家打掃、測量血壓，另精心準備各式青草、棉線與木棒，以最天然的材料，共同製作青草搥背棒，讓他們輕鬆按摩，這份充滿愛的禮物也讓阿公、阿嬤愛不釋手。現今許多農村高齡長輩，兒女多半只有假日才會返家，長者多為獨居，然而延緩老化的最佳解方是提高與人群互動，因此遠雄人壽透過偏鄉銀髮關懷活動，協助活躍老化，帶動健康循環。

東山區地處偏鄉，除了老年人口佔比高，也有不少新住民，此次特別安排新住民媽媽上菜，展現她們烹調南洋菜餚的獨到功力，其中家鄉味十足的越式春捲，散發濃厚的異國風情，讓參與的志工直呼美味，這項活動除了促進文化交流，同時實質扶持新住民，協力營造多元文化發展。

換下平時的套裝，遠雄人壽志工們頂著豔陽、戴上斗笠，拿著鋤頭和鏟子，來到在地長者們經營的「共耕園」，協助架設棲架，讓田地成為生態復育的基地，也下田除草耕作，人多勢眾讓原本要花許多時間播種的玉米田快速完成，減緩長輩彎腰播種的辛勞。參與志工表示，這次行動不只展現對土地與生態的珍視，與在地社區長者的互動也深有感觸，有感對家中長輩應再多點關心，不忘給予獨居長者關懷，遠雄人壽承諾在台灣各地持續傳遞愛與良善，從自身做起，啟動正向連鎖效應，傳遞溫暖到偏鄉每個角落。