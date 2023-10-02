終結連三減 新北房市9月移轉棟數略增11.1％

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新北市地政局統計，今年9月份房市交易移轉棟數略微增加，幅度為11.1％，這也是繼6月以來連續3個月減少後，再次出現增加的情況，分析原因與新成屋與中古屋交易移轉均增有關。

地政局表示，9月份房市交易移轉數量共計5304棟，較8月份增加530棟，以新莊區、中和區、五股區增加較多，分別增加141棟、125棟、112棟。

分析9月份交易移轉棟數增加的原因，主要是該月新成屋及中古屋移轉棟（戶）數均增加所致，若以交易案件量來看，9月交易件數共5639件，較前一個月增加了421件，增加幅度為8.1％。