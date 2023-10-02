稅收超過預算數 莊翠雲：今年稅收超徵逾千億元

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財政部長莊翠雲表示，今年稅收超過預算數，俗稱超徵大約會有1000億元以上，但是還要看9月份營所稅暫繳，財政部給予部分受疫情影響產業，減低現金壓力，給予免辦暫繳，所以10月之後會比較明確。

財政部今日到立法院財政委員會進行業務報告。立委曾銘宗表示，今年前8月全國賦稅稅收已經達到2兆4581億元，年增8.7％，問及今年的稅收是否可達預算數。

莊翠雲表示，如果是中央賦稅收入的話，應該可以超過1000億元，含地方政府的話超過預算數的部分應該可達1100億元。