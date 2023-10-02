《國際產業》碳邊境稅下馬威 歐盟對全球發出挑戰

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐盟一直努力要實現碳中和，周日(10月1日)開始生效的一項新政策，將迫使全球其它地區向歐盟標準看齊，遵守新規定。新措施「最終」將對碳密集的進口產品課徵稅，以迫使外國製造商遵守歐盟的法規，並讓歐洲企業不會受到不公平的低價和不環保產品競爭。

從周日開始，「碳邊境調整機制」開始進入第一階段，六種碳密集產業的進口商將被要求報告其產品的碳排放。這將對全球企業產生策略和財務的影響。即使一些企業沒有立即受影響，但歐盟之後將選擇更多產業納入，企業在此後也可能受到影響。

該機制已經受到俄羅斯和中國等貿易夥伴的抵制，認為破壞了自由貿易原則。歐盟與美國的貿易關係也陷入緊張局勢，此前拜登政府要求歐盟對美國的鋼鐵出口商豁免碳邊境稅。

從2026年1月開始的第二階段，企業將被要求根據歐盟碳市場的價格逐步繳納稅款。在上周五，歐盟基準的碳排放合約價格約為每噸碳82歐元。

在過去的二十年裡，一直有人提出對歐洲邊境的碳排放進行定價的想法，但直到今年稍早時，歐盟才通過了該法律，強制徵稅，作為綠色計畫的一部分。

數據顯示，即使是在實施徵稅之前的過渡階段，也將迫使出口商更加注意自己的碳足跡。首先是，如果它們不降低碳排，其產品將較不具競爭力。碳密集的產品將更難在歐盟銷售，因此這些產品將移轉到沒有碳關稅的其它國家銷售。如果產品已經在生產國繳納了碳稅，則可以免除部份的碳稅。

歐盟還需要做很多工作，才能讓該機制平穩的實施，例如確保各成員國都能嚴格的監督，以及島促更詳細的技術規則。

對於歐洲進口商而言，該碳稅將是巨大的行政負擔。外國的出口商對於如何保護自己的出口，也存在很多疑問。

包括諾貝爾經濟學獎得主William Nordhaus在內的經濟學家和環保人士一值提倡碳定價，因為這會讓各國聯合起來，並消除其它無碳稅國家「搭便車」的問題。