公費流感疫苗分階段開打 屏東縣府籲民眾踴躍接種

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每年秋冬是流感流行季節，今年流感疫苗及肺炎鏈球菌在10月2日起分2階段開打，第1階段優先施打包括65歲以上長者、醫事及衛生防疫人員等10類對象；11月1日開始第2階段50至64歲無高風險慢性病成人。

另同步也分階段擴大65歲以上民眾接種公費肺炎鏈球菌疫苗，屏縣府衛生局呼籲符合資格民眾盡早施打，以獲得完整保護力。

屏東縣副縣長黃國榮表示，今年流感疫情在夏季便提早出現，建議高危險群民眾盡早接種流感疫苗，能夠盡早產生抗體，減少感染及重症發生的機會。

截至9月30日，屏東縣通報49例流感重症確診病例，其中死亡6例，年齡層介於50至80歲，其中3名過去一年未接種流感疫苗，顯示接種疫苗能有效減少感染的發生，及降低染病後嚴重併發症或死亡風險。屏縣府今年向中央爭取逾22萬8000劑公費流感疫苗，全縣171家合約院所(含衛生所)可提供民眾就近施打。

屏縣衛生局提醒，目前流感疫情呈現上升趨勢，群聚通報增加，且以校園為多，請各級學校、補習班、兒童課後班等加強注意防範，落實生病不上班、不上課及各項感染管制措施，亦請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施。

如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請盡速就醫，尤其65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。