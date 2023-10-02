登革熱噴藥惹議 專家：實施化學噴藥防治是必要

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登革熱疫情在入秋後有逐漸攀升趨勢，為防治登革熱高市府衛生局採取噴藥措施，不過卻惹來民眾不滿及憂慮，市議員鍾易仲日前指出，民眾憂心用藥安全疑慮，有愛犬在噴藥過後出現不適的中毒症狀。對此，衛生局說明，防治用藥都經過嚴謹評估；台大昆蟲學系名譽教授徐爾烈則說，噴藥滅蚊是防治登革熱必要手段，用藥對哺乳類動物急毒性極低。

鍾易仲表示，高雄登革熱疫情突破500例，衛生局採噴藥防治，卻在日前爆出藥劑超標30倍問題，更有民眾家中狗狗在噴藥後出現不適，經獸醫檢查為中毒癥狀，懷疑藥劑過重，呼籲要採用更安全、有效、環保的噴灑技術及藥劑，否則蚊子未必消滅，民怨必然四起，也不能讓支援噴藥的人力保護不足就上前線。

衛生局說明，高雄市20年來均秉持著噴藥專業原則，從選用環境衛生用藥、噴藥技術及機具都必需經過嚴謹的評估，登革熱「空間噴藥」是用以殺滅成蚊，依據生物檢定埃及斑蚊或白線斑蚊在標的空間內的致死藥量。

針對用藥安全徐爾烈說，目前登革熱並沒有疫苗、治療藥劑，為快速減少環境中病媒蚊數量，實施化學噴藥防治是必要方式，而環境衛生用藥的主成分是除蟲菊精，遇陽光及空氣極易分解，對哺乳類動物急毒性極低，對人類影響主要是部分刺激與過敏性反應，卻對於昆蟲如蚊子、家中害蟲如塵蟎的殺滅效果極佳。