速食省錢攻略 雙十啃炸雞桶55折、買「血腥餐」看鬼片再享優惠

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中秋連假剛過，速食業者再出招搶雙十聚餐商機。頂呱呱挺國片也為萬聖節先預熱，推出「女鬼橋2血腥聯名套餐」，最低砍到76折；肯德基則限時推「雙十連假桶」，吃炸雞配蛋撻、飲料下殺55折，為歡聚民眾守護荷包。

頂呱呱即日起至15日推出期間限定2款「女鬼橋2血腥聯名套餐」，均一價179元，其中「大口撕肉餐」主打大啖經典台式薄皮嫩雞及美味多汁滑嫩雞腿，讓肉食主義享受大口撕肉的暢快感受；包含原味炸雞、原味雞腿、薯球、飲品，下殺81折；「血腥鬼爪餐」則是主打鹹香酥脆雞脖子搭薄皮嫩雞，主攻喜愛啃食美味精華的老饕們，包含雞脖子、原味炸雞、地瓜薯條、飲品，下殺76折。頂呱呱同場加碼只要買女鬼橋2限定套餐就送一張電影折價券。

摩斯漢堡10月推「周二咖啡日」，凡消費者於活動期間每周二早餐時段，購買中杯「摩斯咖啡」搭配黃金塔塔鱈魚堡或元氣牛肉蛋堡，每套優惠價89元，還可選擇加價10元，將飲品升級為「大杯摩斯咖啡」或「摩斯經典奶茶」，品嚐美味享受愜意早晨時光。另MOS也為辛勞的上班族打氣，每週二不限時段，購買「中杯摩斯咖啡」即享優惠價39元。

10月迎來同志驕傲月，肯德基即起特別推期間限定「肯愛桶」，通過桶身與外型獨特的彩虹設計，詮釋在愛的世界中沒有既定的模樣與框架；另6日至10日特別加碼「雙十連假桶」，一次擁有6塊人氣經典咔啦脆雞、6顆香甜奶香原味蛋撻與一瓶百事可樂，歡慶團聚優惠限時下殺55折，只需399元即可享有。