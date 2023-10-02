台灣大哥大全面提供KKBOX音樂串流服務

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台灣大哥大擴大數位匯流布局，提升用戶行動影音娛樂生活體驗，與亞洲最具影響力的音樂串流品牌KKBOX策略結盟，音樂串流服務2日起，正式上架KKBOX服務台灣大全體用戶，推出全新台灣大KKBOX方案，開放全通路管道申辦。

一般用戶申辦「標準音質」服務，最低每月109元起，學生89元；「無損音質」服務，每月最低209元起；台灣大保障用戶權益，既有MyMusic月租用戶，10月16日起可以原資費升級加入KKBOX，暢聽破億歌曲、破萬檔Podcast。

標準音質方案，台灣大用戶綁約24個月，每月最低109元，比單月訂購149元來得划算；台灣大回饋學生族群，學生申辦任一「學生好Young專案」，每月89元。此外，用戶申辦台灣大5G專案、好速方案、指定機款，獨享KKBOX標準音質方案前3個月免費。

針對重視高規格音質用戶，台灣大推出無損音質方案，用戶綁約24個月，每月209元（原價299元），歌曲細膩度、層次感更加分，享超越CD的音質，真實保留音樂的細節，提升聆聽層次，如臨演唱會現場般的震撼響宴。

KKBOX深耕亞洲市場邁入20年，從音樂拓展至更全面的音樂串流品牌，著重用戶、創作者之間多方連結。提供破億首歌曲、破萬檔Podcast節目、個人化推薦、情境歌單、音樂社群互動功能「一起聽」，並擁有超過4,000萬首無損音質歌曲，同時創造線上與線下實體多元場景，增進互動交流及分享，持續探索音樂串流生態圈無限可能。

KKBOX亦提供豐富會員活動，除分析每年超過140億次的播放數據，頒發專屬徽章給忠實歌迷，也不定期推出多元任務。

台灣大強調，用戶權益至上，承諾MyMusic現有月租用戶於約期內原資費權益不變，持續提供用戶優質個人化音樂體驗。MyMusic將於10月11日，以簡訊通知說明KKBOX服務升級相關訊息，用戶可透過專屬簡訊中連結完成開通，10月16日起升級加入KKBOX 。