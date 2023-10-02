台北青壯年扶養負擔全台最高 符合「這些條件」租金補貼再加碼6千

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中央10月起陸續核定「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，台北市都發局今表示，由於台北市青壯年人口扶養負擔是全台最高，申請者租屋且設籍於台北市，並且扶養成年子女或父母者、家庭成員平均每人每月收入2萬8520元以下，北市最高加碼補助6000元。

都發局說明，內政部去年提出300億元專案計畫，針對低收、單身青年或育兒家庭等族群加乘補助，也讓家庭成員定義限縮於申請人、配偶及未成年子女，同戶籍成年直系親屬不計入家庭成員。

但都發局對照台北市過去民間租金分級補貼制度影響差異，發現內政部制度對於扶養長者及成年子女等族群造成影響衝擊，也考量台北市青壯年人口扶養負擔是全台最高，因此，為減輕此類族群沉重租屋負擔，將家庭成員範圍擴大至同戶籍內直系親屬。

都發局舉例，申請人戶籍及租賃地皆在北市，扶養父母及1個小孩，全家僅有申請人有收入，以月薪7萬來計算，平均每人每月所得1萬9013元以下，除可獲得中央租金補貼金額7000元外，還能獲得台北市加碼租金補貼金額4000元，總共可獲1萬1000元補助。

都發局提醒，欲申請今年至明年度租金加碼補貼的民眾，可在今年10月2日上午9時起至2025年3月31日下午5時提出申請，方式包含都發局租金補貼網線上提出申請（https://www.rent-allowance.gov.taipei/）、自行上網下載紙本申請書以「掛號郵寄」方式寄送到都市發展局中區辦公室申請（台北市中山區南京東路三段168號18樓）。

如果想親自送件，今年是隨到隨辦，可到都市發展局中區辦公室（台北市南京東路三段168號18樓）臨櫃辦理，服務時間為早上9時至下午5時，中午不休息。