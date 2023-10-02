台江國家公園揭牌改隸國家公園署 整合生態保育與永續工程

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內政部新設國家公園署上月掛牌成立，台江國家公園管理處改隸其下，2日更名揭牌，國家公園署主祕張維銓以「老店新開」勉勵台江管理處持續為生態保育、人文歷史與環境教育努力。

原名為營建署台江國家公園管理處，因內政部營建署一分為二，新設國土管理署與國家公園署，2日揭牌改隸國家公園署台江國家公園管理處，除了國家公園與國家自然公園，未來全台的溼地與海岸管理都將納入國家公園署整合。

台江國家公園管理處長謝偉松表示，台江國家公園是由地方催生，中央接手的台灣第8座國家公園，成立14年，兼具歷史文化、自然生態與漁鹽資源。未來改名後仍維持保育單位。

謝偉松公布台江國家公園近年推動的工作，包括管理處到四草大眾廟全長2.5公里的自行車道，成為吸引遊客暢遊的水岸綠道。安順鹽場的吉鹽故事館成為假日旅遊景點。原本預計拆除的海巡署鹿耳門四草守望哨，正整修打造希臘風格，設置公廁，預計年底開放。另外七股區觀海樓的景觀改造工程明年完工啟用，將成為打卡網紅景點。

揭牌活動由張維銓、謝偉松主持， 行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長劉米山、台南市議員蔡麗青、安南區各里長、社區與廟宇幹部共150人參加。

台江管理處強調「與地方共生」盼與地方政府、社區與廟宇緊密合作，保護國家特有自然風景、野生動物、植物及史蹟，打造更完善的溼地生態環境。