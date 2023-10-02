小犬颱風逼近 農業部啟動防災整備工作

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因應今年第14號颱風小犬來襲，農業部2日啟動防災整備工作，協助農漁民相關因應作業，農業部強調，目前各項農畜水產品量價尚穩定，籲請已達採收適期的作物加速採收，相關產業單位也會密切掌握各項產品的市場價格波動，充分供應，必要時加強相關調節機制穩定供需。

農業部代理部長陳駿季2日特別指示各單位應密切掌握本次颱風氣象情資，務必於今天完成各項防災整備作業，並與各地試驗改良場所共同藉由多元管道提醒風險熱區農民掌握可能發生的災害與防減災措施，並就可能受影響的作物（如青蔥、香蕉、鳳梨釋迦等）啟動即時應變機制；另外，對於後續可能災損情況也請各產業單位提前掌握，加速天然災害救助品項、地區公告等作業。

在漁業方面，適逢大潮，漁業署加強留意潮位變化，提醒沿海低窪地區養殖業者注意防範，並持續與警戒區域內地方政府及養殖漁業團體密切聯繫，避免災情發生；對於海面航行及作業船隻請漁業電臺加強廣播，提醒應嚴加戒備，並應與相關縣市政府保持聯繫，對於後續可能發布陸上颱風警報，事先做好船員上岸避風作業準備。

由於這次降雨主要集中於山區，農村發展及水土保持署隨時掌握氣象資訊及實際降雨情況，適時發布土石流或大規模崩塌紅、黃色警戒，對於前幾次災害山坡地崩塌與土石鬆動地區，更應加強督導地方政府、鄉鎮市區公所依照各項標準作業流程，落實保全對象預防性疏散撤離整備工作。

另外，適逢前後兩個連續假日週間，林業及自然保育署會掌握山區遊客人數，且儘早預判天候條件，評估停止入山申請與發布森林遊樂區休園資訊，防止民眾入山受困；如有漂流木狀況發生，應積極排除並通知下游區域嚴加注意。

為減少小犬颱風帶來的災情，農田水利署配合經濟部水利署做好防淹水的作業，並於颱風來襲時間陸續注意北部、東部及中南部地區灌排、掌握清淤工作，積極解決農業產區排水問題；對於具洩洪需求之農業水庫，亦請確實依據SOP辦理，務必事先通知下游居民與活動民眾。