整合叫車、租車、機場接送3大服務 裕隆集團與LINE攜手推出全新品牌LINE GO

隨著智慧科技與共享經濟高速發展,MaaS交通行動服務成長備受矚目,整合性多元移動服務成為更可靠便利的交通方式。看準智慧移動趨勢,LINE即與裕隆集團正式攜手打造「出行生態系整合策略」,並於今天(10/2)宣布正式推出『LINE GO一站式整合交通移動服務』,將裕隆集團價值鏈資源,串連LINE生態圈,結合雙方線下與線上的優勢,延伸「以科技改變移動服務」的競爭優勢,為用戶帶來更優質多元的移動體驗。LINE GO上線首發的三大服務包含「LINE TAXI叫車服務再升級」、全新租車服務「自遊租」,與「機場接送服務」範圍擴大和車種增加。LINE GO不僅是第一個透過LINE官方帳號整合多樣交通服務的移動

LINE台灣董事長暨執行長陳立人表示:「我們很榮幸與裕隆攜手,以打造一站式開放平台為共同目標,在LINE上提供LINE GO的創新服務,以用戶需求為核心,實現多元豐富的智慧生活移動體驗,落實 『Life on LINE』的企業願景。」而裕隆集團金融水平事業 總經理許國興則表示:「LINE GO將提供友善的開放平台、一站式的移動服務方案、全方位的出行服務體驗,更具體展現裕隆集團以MaaS移動服務為願景,致力於連結人、車、生活的服務理念正逐步落實,為消費者提供信賴、便捷、永續的出行解決方案。」

裕隆集團移動服務事業群總經理林群盛則是進一步表示:「裕隆與LINE在開放合作、求新求變的核心價值下,提升移動服務附加價值,並以OPMS(Open Platform for Mobility Services)移動式服務開放平台策略,以集團品牌為主,同時結盟多品牌合作擴大規模,創造對用戶最友善的移動用車服務,期望LINE GO成為台灣交通移動服務第一品牌。」

LINE台灣董事長暨執行長陳立人表示:LINE GO以用戶需求為核心,實現多元豐富的智慧生活移動體驗,落實 『Life on LINE』的企業願景。圖/業者提供

「LINE TAXI叫車平台」係於2019年正式推出,秉持「以科技改變叫車產業」的願景,獲得廣大用戶肯定與青睞。2022年LINE TAXI上線3週年,為打造特色服務,並引領計程車產業朝減碳及永續的目標邁進,推出以環保減碳電動車為主的尊榮新服務「星選科技車」,打造計程車界的商務艙乘車體驗。今年LINE TAXI邁向4週年,達到用戶數360萬、合作駕駛數13,000位、累積完成趟次3,000萬趟的里程碑,為提供用戶更多優質多元的移動服務,裕隆集團與LINE首度聯手,以MaaS策略為共同目標,推出「LINE GO」一站式整合交通移動服務,定位為開放平台並連結ESG目標。LINE GO將結合雙方線上線下優勢,整合裕隆集團的線下資源與服務,像是格上租車的長租與短租服務、汽車價值鏈,並以LINE TAXI高頻次會員流量為基礎,加上透過LINE通訊軟體即可提供服務降低下載門檻,並有利精準行銷,推動交通移動服務產業創新,實現智慧便利的移動新生活。

從今天起,原LINE TAXI官方帳號亦將直接改版升級為LINE GO官方帳號,或直接加入LINE GO官方帳號(ID為@linegotw),同時也可透過LINE通訊軟體中的主頁進入LINE GO服務。用戶只需使用LINE帳號,就能使用LINE GO的服務。

LINE GO這次將多元服務導入數位科技平台,透過一站式數位整合體驗,為用戶打造智慧生活的移動生態系,上線首日發布三大服務:「LINE TAXI導入AI語音叫車與功能升級」、「全新租車服務-自遊租正式上線」、「機場接送服務新升級」,讓用戶在未來生活的所有移動都從LINE GO 開始!未來將有更多移動服務,在LINE GO中推出。

LINE TAXI叫車服務再升級,新增多元車的服務車種,滿足多元移動出行需求。圖/業者提供

■ LINE TAXI叫車服務再升級:

1. 新增多元車的服務車種:今日將再上線三款車種,包括更符合商務需求的「豪華多元車」、多人團體出遊更方便的「6人座多元車」,以及讓身障人士出門安心又舒適的「無障礙多元車」。加上近期剛推出的「寵物友善車」,與提供嬰兒座椅讓行程更安全的「寶寶安心車」,提供更全面,更貼心的叫車服務,來符合更多不同的叫車需求。

2. 推出業界首創「AI 語音叫車」的擬人化叫車模式:以 LINE CLOVA Chatbot 作為服務基礎,整合 語音叫車功能,並借助 微軟Azure OpenAI 服務強大的 AI 模型進行語料訓練,提高系統辨識需求的準確度並縮短服務導入時程。同步也透過微軟 STT(語音轉文字)及 TTS(文字轉語音)技術,搭配 LINE Call Plus 語音服務,跳脫以往繁瑣的地址輸入過程,實現語音叫車的便利生活。

3. 綠能永續:「星選科技車」能提供電動車駕駛更好的收入,增加進入計程車市場的動機,未來將延續這項特別的車種服務,也會透過導入裕隆集團資源等方式,持續提升整體車隊的電動車服務比例。

■ 全新租車服務「自遊租」,創造最便利的移動體驗:

1. 24小時聰明租還:只要一支手機使用LINE GO官方帳號就能夠一鍵租車,可原地租還、甲地租乙地(超過600個據點)、或至雙北超過100個特約停車場,租還車好方便。

2. AI審核:只要加入LINE GO官方帳號完成註冊,透過AI技術最快可20秒通過駕照審核,即可預約LINE GO共享車,使用手機智慧取車、解鎖,並串聯線上支付。

3. 車況透明:車輛資訊全揭露,包括內外車況,以及清潔消毒的狀況,安心租車不踩雷。

4. 多元車款:提供「多品牌(國產車、進口車)、多車型(七人座、油電車)」用車選擇,更引進VOLVO XC40小型休旅車等豪華車款,滿足各種用途需求。未來更計畫導入ESG節能概念服務、引進電動車,持續落實永續發展目標。

■ 機場接送服務,服務範圍擴大、服務車種增加:

1. 服務範圍擴大:之前的機場接送服務,範圍以雙北機場為主,採行預約制,可於出發前24小時預約車輛與完成付款。現在「預約接機」服務範圍,將擴展至台中清泉崗機場,與高雄小港機場,預計於11月上旬上線。此外,更將優先於桃園國際機場,推出「即時接機」,照顧到臨時的接機需求。

2. 服務車種增加:在接送機的車輛方面,LINE GO機場接送有經濟實惠的國產車,也適合接送貴賓的高級商務車,或是便利全家同行的六人座車。 現在,我們還將善用開放平台的優勢,增加更多豪華車款,現已經可以透過LINE GO機場接送服務來預約。

LINE GO致力於提供值得信賴、便利生活、永續發展的交通移動方式,未來將以階段性發展目標來逐步強化市場佈局,持續創造「以科技改變移動服務」的競爭優勢。服務上線短期目標為「整合多項移動服務」,中長期目標則計畫「從乘客拓展到車主服務」,提供充電樁、電動車、車主美容等,邁向一站式車主服務平台,並預計持續開發新合作夥伴,朝向「開放平台角色」邁進,為所有人開啟移動自主權,實現「Beyond Mobility」的未來願景,開創MaaS移動生活未來新趨勢。

好消息是,歡慶LINE GO全新上線,官方祭出三大好禮,邀請用戶盡情體驗全新交通移動服務:

■ 好禮一「去哪都行大禮包」:用戶完成註冊後即可獲得總價值 $800 優惠券禮包,內含LINE GO自遊租 $100 租車券、LINE TAXI $700 乘車券,輕鬆享受優惠行程!

■ 好禮二「租車樂遊趣!租一送一還有機會拿萬元LINE POINTS」:凡於2023年10月2日至2023年10月31日內,每完成一次租車,即可獲得LINE GO自遊租租車券乙張,還有機會拿LINE POINTS 1萬點、樂園門票等驚喜好禮!

■ 好禮三「LINE GO 台味轉運站」:凡於2023年10月2日至2023年11月3日期間參加活動,快速測出你的性格專屬台味小吃,找出你的轉運旅遊命定地,即可獲得 LINE TAXI $60 乘車券,LINE GO 自遊租 $100 租車券,註冊加碼再抽價值超過 $3,000 的「LINE GO 都行包」,讓你的旅程更豐富精彩!