把高爾夫球敘推向更High境界 「國寶金尊盃」歡樂閉幕

一輪圓月掛在空中，遠處漆黑的海面漁火點點。在黃金海岸高爾夫俱樂部會館前的大草坪上，在中秋佳節之前，百餘位球友齊聚一堂，享受一場歡樂的戶外烤肉啤酒趴。在秋夜涼爽的晚風中，舉杯邀明月，醒時同交歡！

這場由國寶集團旗下的黃金海岸球場與百威金尊啤酒共同舉辦的「國寶金尊盃」，就是要讓球友們快樂打球、開心暢飲。在暑意依舊的球敘中，準備滿滿的百威金尊啤酒讓球友消暑解渴，並在中秋佳節之前，應景舉辦戶外烤肉趴。更重要的是，開車不喝酒、喝酒不開車。所以主辦單位特別安排專車接駁與住宿代訂服務，就是要讓球友們玩得開心、喝得愉快！而新北市政府警察局金山分局長蔣叔君也帶領多位同仁親臨現場，宣導飲酒規範。雖然開球與開車都是同樣的英文詞彙，中文裡也都有個「開」字。但開球喝酒開歪了，只是桿數多個幾桿而已；但開車喝酒開歪了，那就是公共危險與人身安全的大事了。

在近午時分，在湛藍天空與蔚藍大海的歡迎下，與賽的130多位球友在會館前拍完大合照後，18洞同時開球出發。國寶集團溫柔婉約、端莊賢淑的營運長湯順甄也在歡樂的人群中，一起同歡。她表示國寶集團投入高球產業後，不斷突破再突破，為的就是打造不一樣的高球球敘風格，讓球友們不再只是18洞比賽的單一玩法。這場「國寶金尊盃」就是希望大家歡樂盡興，不計算成績，鼓勵球友呼朋引伴一起報名、同組打球，盡情享受揮桿樂趣。

「看到那漂亮的大海了嗎？讓我們一起打球看海，啤酒喝通海！」湯順甄營運長歡聲道。果然大家都很聽話，卯起來喝夠本。在四個多小時的球敘中，所有與會者總共喝掉了40箱百威金尊啤酒，一箱24罐，總共960罐，算下來平均每人喝掉了7罐多。喝了這麼多，球還打得好嗎？和朋友和姊姊一起報名參加的東豪旅行社董事長廖千秀笑著回答：「這場活動就是來喝酒打球的，桿數不重要，開心最重要！」而贊助商之一的V PLUS品牌總經理黃立穎，更和其他五位朋友特別從台南搭高鐵北上，再搭接駁車來到黃金海岸，千里迢迢來參加這場別開生面的活動。此外，最愛小白球的藝人姚元浩、日本滝の宮球場（東華球場姊妹球場）經理新谷隆則與日本高爾夫協會四國高爾夫聯合會坪井優委員長，也都一起歡樂地開球、開喝！

有球打，開心；有酒喝，開心；如果還有豐富的獎品可以拿，那就更開心了！儘管一桿進洞獎沒人進，但是由多家贊助商包括百威啤酒、崴得廣告、ME30、高爾富、璽悅精品汽車旅館、J. Lindeberg、家樂目倍果、Eagle大自然實業、MU GOLF、潤舍茶集、生生優動與宏豆咖啡等所提供的各式獎項，琳瑯滿目，幾乎通通有獎！最終，這場別開生面的球敘，就在最大獎百威限量聯名球袋被送出後，畫下了完美的句點。

警語：飲酒過量，有害（礙）健康，酒後不開車，安全有保障。