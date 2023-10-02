新北引進「梅門平甩功」 助長照機構長輩改善健康

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住進長照機構的長輩有許多不良於行，必須靠輪椅等輔具，新北市社會局引進梅門平甩功，由教練先帶領照服人員團練，照服人員學會後，再返回機構教導長輩，即使坐在輪椅上，上半身肢體仍可甩手運動，久而久之，長輩甚至可以從輪椅上站了起來。不僅長照機構明顯受益，社會局進一步推動到身障機構，希望也能改善身障朋友的健康。

中和双慈老人長照中心主任吳佳玲表示，機構裡有一位李伯伯，他因腳部動脈阻塞，切除了幾根指頭，加上高齡，平時只能坐在輪椅上，在照服員鼓勵下，他跟著大家一起練平甩，如此經過1年勤練的功夫，李伯伯先是靠助行器站立起來，日前更不用助行器，還能在團練時走動到其他長輩輪椅旁指點，令人嘖嘖稱奇。

梅門總教練李志恆表示，平甩功係李鳳山大師所創，動作簡單，易學易懂，且不限任何時空，皆可練習，每日10分鐘，能去瘀活血、疏通經脈、補充元氣，可以改善長輩睡眠品質和三高，尤其對於長期住在機構，缺乏運動的長輩，即使藉由上肢平甩活動，仍能促進血液循環，避免長期臥床或坐輪椅產生的褥瘡等疾患。

老人福利科長林妏燕表示，新北市從2021年開始引進梅門平甩功進入長照機構，以增加長輩的活動量，促進身體健康，即使在疫情期間也能透過線上指導帶領，3年下來，全市共有49家老人福利機構及住宿型長照機構受惠。機構照服人員在經過梅門的培訓後，回到各自機構帶動長輩練習，目前仍持續進行中。

社會局長李美珍表示，由於平甩運動確實有益於機構長輩的身心健康，因此再進一步引進到身障機構，目前已有9家身障機構進行平甩功教學培訓，包含三重重新日照及小作所、五華日照、八里愛心教養院、中和及新店小胖威利、小豆苗小作所、愛樂和愛新發展中心等，不僅促進學員身心健康，也能穩定學員的情緒，減輕教保老師或家長的照顧負荷，未來仍會持續推廣。