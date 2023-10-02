國慶月限定！ 大倉久和推雙十住房優惠 房價享88折、早餐買1送1

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

10月的台北很精采，各項吃喝玩樂的活動在這個月遍地開花，就算不出國也能跳脫日常，盡情享受台北的精采與活力。大倉久和大飯店即日起至10月31日止推出「探索台北雙十住房專案」，雙人入住菁英客房每晚最低4840元起，專案加贈台北捷運一日票、自助早餐買1送1雙重優惠。

專案享房價88折，加贈自助早餐買1送1： 光輝10月，除了國慶大會規劃一系列相關的慶祝活動外，台北另有「Color Taipei」彩虹系列活動、台灣同志遊行、台北爵士音樂節、台北時裝週、台北國際牛肉麵大賞及白晝之夜等一連串遠近馳名的盛大活動輪番登場，估計將吸引不少海內外遊客到台北旅遊。

把握國慶月旅遊潮，大倉久和大飯店即日起至10月31日止推出「探索台北雙十住房專案」，不分平假日享每日浮動房價88折好康，雙人入住菁英客房每晚最低4840元起，專案加贈每人台北捷運一日票、原價每客780元加1成的自助早餐買1送1優惠、飯店獨家經典鳳梨酥等。房客可免費享用健身房、頂樓露天溫水游泳池、SPA與三溫暖等設施，在繁華城市也能盡情放鬆身心，享受漫遊輕旅行的愜意時光。

會員消費可累點，再獨享餐飲79折起優惠： 今年大倉久和適逢11週年，歡慶11週年，業者推出「久和Club」會員制度，於飯店消費就能累積點數，1元等於1點，會員獨享飯店各式優惠，像是歐風館自助餐廳午餐、下午茶與晚餐餐期享79折好康；山里日本料理、桃花林中國料理餐廳則享用餐85折福利，服務費另計，優惠僅限會員本人，酒水飲料不包括在內。業者表示日後將與知名品牌合作，讓會員可利用點數兌換囊括食衣住行育樂的全方位禮遇。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！