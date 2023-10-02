新光三越台中店周年慶5日登場 消費滿額送點數換贈品

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中台灣百貨周年慶促銷戰火已如火如荼開打中，全台百貨「店王」新光三越台中店今（2）日宣布，周年慶將於10月5日至29日登場，推出消費滿額即贈Skm Points點數，扣點可兌換寶可夢集點送，還可參加法國巴黎機票抽獎；今年周年慶還邀請鬼鬼吳映潔、派翠克、馬克信箱等名人帶貨百萬粉絲動員，整檔周年慶業績目標將挑戰49億元，年增1％，今年營收目標衝破250億元歷史新高可期！

值得一提的是，百貨零售業疫後消費力大爆發，百貨「店王」台中新光三越與「店后」台中大遠百，今年前三季營收（含稅）分別締造170億元、165億元的歷史同期新高，均年增8％，營收表現亮眼！

台中大遠百店長藍卓成表示，大遠百周年慶已於9月21日搶先登場，今年業績目標41億元，在高端精品買氣加持下，截至2日為止，業績年增約3％，推升前三季營收來到165億元。

台中新光三越百貨為搶攻周年慶百億市場商機，同時衝刺第四季業績，今年周年慶檔期打造市場最強回饋陣容，不僅推出會員最愛的化妝品單筆滿2,000送2,000點、全館累計5,000送5,000點，再加碼首七日skm pay限定名品、大家電、法雅客、[i]Store單筆刷1萬送1萬點之外，11大指定銀行更首度推出消費滿額即贈Skm Points。

新光三越台中店長許宜敬表示，目前新光三越全台總會員數達340萬人，台中店就占了68萬人、約占總會員數的2成；此外，下載新光三越APP的會員數，也從去年的36萬人，今年前三季已提高到52萬人。

許宜敬表示，滿滿點數回饋，就是要幫會員放大點數價值，包括扣點兌換寶可夢集點送、近8折的Dyson六大精品家電，以及扣100點即可獲得抽獎機會乙次，扣200點獲得兩次抽獎機會，依此類推，周周抽出法國巴黎單人來回機票，最終加碼再抽法國巴黎雙人來回機票5組。

許宜敬強調，台中新光三越周年慶除了化妝品強勢推出百萬組特惠商品迎戰、最低下殺33折獨家暢銷明星夯品外，今年家電特別針對最夯趨勢，推出便利舒適度提高的智慧家居，嚴選必買家電夯品，首推霸屏視界AI聯網、BOSCH 6系列獨立洗碗機，以及手持無線吸塵器銷售居冠的Dyson新品V12s Detect Slim Submarine、乾濕全能洗地吸塵器等熱銷推薦！

另外，台中新光三越擴大全館改裝260多個專櫃，持續導入精品大店、精品香氛彩妝，新增中部最齊全時尚高球專區、話題餐飲排隊名店等，如LOUIS VUITTON、CELINE等精品全新形象大店導入全系列商品線，引進全台最齊全的精品香氛專區，3家獨家精品美妝，包括法國頂奢香氛Kilian Paris、精品美妝Valentino Beauty以及Frederic Malle，以最高規格打造中部獨家頂香專區。

還有中部獨家最強時尚高球專區，引進世界高球賽事指定品牌Titleist等共11家高爾夫品牌；另有獨家餐飲人氣排隊名店「樂子theDiner」、日本超人氣復古咖啡廳「星乃咖啡店」等，滿足消費者的購物與美食慾望！

台中新光三越周年慶期間，特別推出日韓雙展接力登場！10月12日至25日登場的「日本商品展」，推出北海道及京都雙主題，15家美食初登場，今年更力邀多位日本職人首度來台實演，滿足美食老饕的味蕾！還有24小時不打烊的Skm online及APP，線上線下購物零時差，搭配行動支付Skm pay同享多重回饋！