台北星級飯店「聯名」新北市府 端台灣原生種山藥美饌上桌

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「吃當季、用當季」是不少人的飲食理念，秋季除了品蟹，山藥也是當令食材，台北凱達大飯店將秋季限定的美味山藥入菜，與新北市政府農業局聯名推出6道展現山藥多元風貌的珍饈，每道360元加1成起；11月18日前再享第2道5折優惠，讓民眾趁秋季品嘗山藥料理補元氣。

台北凱達大飯店「家宴」中餐廳所推出的「秋饗山藥」主題料理，以台灣特有的山藥品種「原生種山藥」為主角，產區在新北市平溪、雙溪、瑞芳、貢寮一帶，有別於其他山藥品種，新北山藥口感香Q綿密又細緻，不論風味和營養成份都完勝進口山藥，是很好的養顏、保健食材。

「秋饗山藥」主題料理包括展現新北山藥最純粹風味與本質的「山藥蒸小排」、「豉汁山藥雞球」、「西芹山藥川耳」，還有讓饕客難以忘懷的養生珍寶「山藥翡翠羹」，這道料理集結了東北角的山珍海味於一鍋，營養的山藥丁與鮮美海鮮，搭配翠綠海菜，詮釋出迷人的山林海味。還有深受小朋友喜愛的「藍莓山藥」，將山藥泥加入香醇牛奶製成綿密滑順如冰淇淋般口感，再妝點酸甜的藍莓醬，讓人對山藥有了耳目一新的驚喜感。另有「山藥棗泥糕」，以山藥泥融和棗泥，並以軟糯微Q的餅皮包覆，內餡甜而不膩，低熱量的甜點美味又養生。

飯店行政主廚戴于益表示：「秋天吃山藥勝過吃人參，是滋補養顏的山珍美味。入口軟糯而甜的新北山藥，搭配其他當季食材入菜，可做美味提襯，也很適合搗泥後重組再塑製成糕點類料理。」飯店今年新推的「秋饗山藥」主題料理展現山藥多元風貌與獨特韻味，讓民眾品嘗秋季山藥的健康美味