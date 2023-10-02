土地銀行防詐有成 為客戶守住近2億元資產

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因應行政院打詐策略以守護全民資產，土地銀行運用KYC（Know Your Customer）臨櫃關懷、強化申請約定轉帳防詐措施、異常交易態樣納入預警指標等措施多管齊下，近三年成功攔阻244件詐騙案、為客戶守住近2億元資產。

隨AI科技蓬勃發展，詐騙手法日新月異，為打擊新型詐騙，行政院今年陸續通過「打詐五法」並訂定「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，從教育宣導、攔阻訊息、阻斷金流、偵查打擊等面向全方位升級打詐策略，其中，金融業擔負提前阻斷詐騙金流，守護全民資產的重要關鍵。

配合國家打詐策略升級，土地銀行除積極宣導內部行員採取臨櫃關懷提問、強化申請約定轉帳防詐措施、將共通性異常交易態樣納入內部預警指標外，並響應金管會及銀行公會政策，與警政機關共同辦理「金融機構全國368鄉鎮走透透反詐宣導」活動，向民眾宣導各類詐騙案例及防詐方法，以提高民眾識詐知能，守護自身財產安全。

依土地銀行統計，近三年總計已阻斷詐騙案件244件、近2億元金流，為持續擴大阻詐效果並兼顧金融友善宗旨，土地銀行亦提供弱勢及高齡客戶友善版的定型化契約與妥適作業流程，落實臨櫃關懷提問與監控管理措施，防止弱勢客戶受詐騙及金融剝削。此外，透過發放團體獎勵金與嘉勉方式，鼓勵行員積極主動執行臨櫃關懷提問，以減少民眾遭騙受害，協助警方掃除詐騙集團。