「合庫兒福聯盟認同卡」上市 每筆消費提撥2.5％做公益

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合庫銀行與兒福聯盟攜手合作，於10月1日宣布正式發行「合庫兒福聯盟認同卡」，特別將每筆一般消費提撥0.25％回饋予兒福聯盟，作為慈善公益用途，同時更提供紅利回饋，一般消費每滿新臺幣25元，即累積紅利積點一點，該點數可至7-11、全家兌換豐富商品，亦享有市區停車、國際機場停車、機場貴賓室服務、24小時道路救援以及高額旅遊平安險等優惠。

兒福聯盟目前全臺共有23處服務據點，以單親兒童的家庭照顧、收養、出養、失蹤兒童協尋、棄兒保護、托育諮詢等服務，提供相關協助及照護。本次「合庫兒福聯盟認同卡」卡面以溫馨的圖像及顯眼的色調將兒福聯盟吉祥物「泡福」及「心仔」納入設計理念，「泡福」擁有召喚愛的超能力，溫柔而堅毅，熱心又專業，支持需要幫助與關懷的孩子；「心仔」代表社會大眾守護孩子，與孩子們攜手共創更美好的世界，透過各項倡議及服務為孩子賦能，幫助孩子從小扎根，成為自己理想中的大人。

合庫銀行過去曾發行過心臟病兒童基金會認同卡、關懷​​卡等相關公益卡片，每月皆會提撥每筆一般消費0.25％回饋予基金會；i運動卡提撥每筆一般消費0.25％協助國內偏鄉體育運動發展，培育青年體育優秀人才；針對環保議題發行的無限金鑽卡，提撥每筆一般消費0.1％捐助予國內生態環境保護公益團體，落實綠色金融永續發展的精神。此次希望藉由發行「合庫兒福聯盟認同卡」，落實ESG企業社會責任，持卡人於消費同時也能幫助弱勢族群，深具多方意義。