新光三越Diamond Towers將開幕 東區SOGO：歡迎新鄰居、共榮共存發展商圈

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位於忠孝復興站黃金地段、緊鄰遠東SOGO復興館的新型態百貨新光三越「Diamond Towers」將開幕，正值年底周年慶大檔前夕，也增添東區商圈新話題。

被問及如何看待新鄰居的加入？遠東SOGO百貨營業總經理汪郭鼎松回應：「其實很歡迎，SOGO忠孝館在當地成立36年，是繼微風後首次遇到新鄰居。」此地是東區商圈的核心，又是兩條捷運路線的交會處，在都市地段非常難得，也擁有穩固的基本人流，相信在Diamond Towers的加入後，可以連動東區發展、共榮共存。

今年全面解封，各大零售業消費力復甦，SOGO忠孝館店長賴必昌表示，今年1到8月忠孝館業績成長20％、來客成長60％、客單則成長2％，尤其化妝品、超市業種的坪效相當高，今年化妝品坪效應可創新高達120萬元以上，再登全台最高坪效王，而隨著解封後觀光客多，尤其泰國、馬來西亞、新加坡旅客的消費力強，東區商圈會愈來愈熱鬧。

賴必昌也指出，目前台北市政府也在進行東區「綠廊帶計畫」，對SOGO百貨及東區周邊進行綠化更新，預計10月底第一階段可完成，屆時應該帶動10%至20％的人流量，明年1月在完工第2階段，對觀光客與本地客都會有更大吸引力。

SOGO百貨副總吳素吟表示，現在消費者需要的氛圍、體驗和環境，一定要跟得上趨勢需求，創造無壓力的購物環境，今年全台SOGO斥資10億元進行改裝，相當下重本，其中去年鎖定三多商圈的高雄SOGO改裝後，縮減櫃位與營業坪數，但今年1到8月業績成長了45％，是全高雄百貨成長第一名。

另SOGO復興館即日起推出歐洲周至10月10日，還有「歐洲美食市集」，集結各式歐風美食、美酒及超人氣甜點品牌舉辦快閃。同時周末限定的專業職人講座，會特別在現場分享美食、旅遊，一同感受濃濃的歐洲異國氛圍。

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