台中三大低密度重劃區吸高資產族 區域預售案創高價

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台中單元12、單元二、七期南側等三大重劃區，因具備低密度特性，且產品規劃以三至四房為主，綠覆率、生活質感或均質性相對較高，頗受高資產族群青睞，區域內的預售新案包括「漢宇雲森」、「陸府續森」、「麗晨語山簷」，紛創單價或總價新高，成為區域房市領頭羊。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔表示，總價在3,000萬至4,000萬以上的客群，對於居住環境及街廓品質非常重視，低密度重劃區常是第一個選屋標準；而單元12、單元二、七期南側，推案量是低密度重劃區中較為稀少的區段，線上僅有1、2件預售案，若住宅整體質感及規劃符合市場需求，且具備品牌力加持，往往創下區域新高價。

其中，位於單元12的「漢宇雲森SKYPARK ONE」，相較於區域總價帶約在2,000-2,500萬的定位，該案均總逼近4,000萬元，是北屯區少見的豪宅頂規標配，無論均價、單價均刷新單元12的行情天花板，目前全案銷售已突破6成。

單元二同樣備受討論，深耕該區多年的陸府建設，近期推出第6號垂直森林新案「陸府續森」，打造22層樓高、總戶數76戶的生機建築，目前已揭露4筆交易，最高成交單價突破8字頭、最高總價也逼近8000萬元，寫下區域新高價。

位於七期南側的「麗晨語山簷」則跳脫過往常見的錯層陽台及植生牆設計，選用2.0 Double Skin複層植生牆體，打造「空中三合院」，高低錯落的植栽槽及其延伸出的簷廊，讓室內保有充足採光及通風對流，為業界少見規劃，近期已有31筆預售實登揭露，最高總價落在15樓、以總價4,880萬元成交。