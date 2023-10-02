基隆流感疫苗開打 65歲以上民眾施打再領10劑快篩

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基隆市2日起開放民眾接種公費流感疫苗、新冠疫苗以及肺炎鏈球菌疫苗。基隆市衛生局長張賢政、基隆市副議長楊秀玉及市議員張耿輝一早就在七堵區衛生所關心民眾接種情形。張賢政呼籲民眾盡快接種，獲得更好的保護。

基隆市衛生局表示，目前除65歲以上的長者可以開始接種公費流感疫苗外，包括出生6個月到學齡前的幼兒、孕婦及6個月以下新生兒父母都可以接種。至於高中以下的學生，衛生局則會安排進入校園施打。此外，包括醫事及防疫相關人員、高風險慢性病人，也都可以接種。

張賢政指出，除流感疫苗外，民眾也可以同時接種針對XBB.1.5新病毒株的新冠疫苗，讓民眾可以同時獲得流感及新冠的免疫力。

另外，往年要滿71歲才能接種的肺炎鏈球菌疫苗，也自即日起開放65歲以上的長者施打。張賢政說，目前優先提供給曾經自費接種肺炎鏈球菌疫苗，且間隔滿1年以上的民眾施打。至於未曾打過肺炎鏈球菌疫苗的民眾，則建議等下一波11月底的新疫苗。

因為這次施打疫苗的種類較多，張賢政特別提醒民眾，接種時務必帶著健保卡、身分證件、COVID-19黃卡、肺炎键球菌疫苗接種證明（若無則免），接受醫師的評估，才能安心地接種。

為了讓民眾更有信心接種疫苗，張賢政也自己率先接種，他也呼籲民眾，接種疫苗仍是預防傳染病的最有效的方式，凡是符合公費流感、COVID-19（XBB.1.5）及肺炎鏈球菌疫苗接種對象之民眾，請務必配合開打期程，儘速完成疫苗接種，以提升免疫力，守護自己及親友健康。

另外，凡是65歲以上長者，完成任一種疫苗接種者，即可領取10劑快篩，同時，完成新冠疫苗接種的長者，還可另獲加發500元超商禮卷。