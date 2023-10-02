專訪》德布西人生中最後一首作品 小提琴家普雷父親助攻

帕格尼尼小提琴大賽首獎得主、法國國寶級小提琴大師吉哈德．普雷疫後再度來台演奏，今（2）日下午也率先在北藝大舉行大師班，傳授學子演奏心法，並演奏一曲法國作曲家德布西人生中最後一首作品、經典的《g小調小提琴奏鳴曲》。

普雷和德布西的《g小調小提琴奏鳴曲》很有淵源，這首作品是由普雷的父親、小提琴家卡斯頓．普雷於1917年世界首演，當時是德布西親自擔任鋼琴伴奏，首演完隔年，德布西也因為癌症過世。

現年85歲的普雷，回憶這首作品的淵源，他表示，要從他父親年輕時談起。他父親在1914年組了一組普雷弦樂四重奏，有一次他們想演奏德布西的弦樂四重奏作品，特別邀請德布西前來聽彩排及給予意見。

普雷表示，據他父親所言，德布西本人是一個害羞且不多言的人，「他們問德布西有什麼想法，德布西本來沒特別說什麼，只說練得不錯，但四重奏成員認真尋求建議，德布西才開口調整一些細節，不過原本也沒有特別要求要照做，但最後演出成果，德布西很滿意。」

普雷表示，德布西後來寫了一封信給普雷的父親，說有一首小提琴奏鳴曲想邀請他演奏，他父親也到德布西家裡，兩人多次討論，不斷嘗試和修改樂曲，最終才完成這首作品，並在1917年首演，隔年3月德布西因直腸癌病逝。這首小提琴奏鳴曲是德布西人生的最後一首作品。

普雷來自音樂世家，父親、母親都是小提琴家，普雷表示，他的父親對他影響很大，雖然兩人常常對音樂的意見有所不同，例如，普雷很崇尚海飛茲的演奏，經常感受到其演奏的神采飛揚，「我認為海飛茲的演奏超好，但我父親認為海飛茲的強項是技巧好，不過速度太快了，他覺得我當時年紀太小了，不理解什麼是真正的好。還有上一代的音樂家，他們的演奏和想法和我們會有點不一樣，像是巴洛克作品會演得很浪漫，這也帶給我很多不同的想法。」 普雷表示，每個時代的音樂家都有其代表性和風範，影響他的小提琴家有海飛茲、曼紐因、米爾斯坦、歐伊斯特拉赫等人，時代會過去，傳承下來的音樂本質不變。普雷在台演出將於10月5日在國家音樂廳登場。