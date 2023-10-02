唐獎得主卡里科和魏斯曼 今再獲諾貝爾醫學獎

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諾貝爾獎今 （2）日揭曉醫學獎得主，由唐獎本屆「生技醫藥獎」得主卡塔林．卡里科（Katalin Kariko）、德魯．魏斯曼（Drew Weissman）共同獲得，表彰他們對核苷鹼基修飾的發現，促成開發有效的COVID-19 mRNA疫苗。

唐獎教育基金會陳振川執行長在第一時間代表基金會及創辦人尹衍樑博士向兩位得主祝賀。此次獲獎證明兩位唐獎得主突破性發現與創新技術是SARS-COV-2疫苗能被快速開發的關鍵，不僅徹底改變疫苗學，更是蛋白質療法的典範轉移，宣告以RNA為療法的醫學新時代來臨。

有別於傳統蛋白質療法開發時間久、製造經費高，mRNA技術讓細胞成為生產所需抗原或治療性分子蛋白的工廠，不但可量產且價格相對便宜，特別有助於貧窮或開發中國家人民也能擁有同樣好品質的醫療。未來還可應用在其他病毒疫苗、個人化精準癌症疫苗等多重疾病的治療領域。

自2019年11月起3年間，COVID-19造成人類重大傷亡，也重創全球經濟。根據世界衛生組織WHO數據，截至2022年9月全球COVID-19確診數超過6億人，死亡人數超過650萬人，然BioNTech和Moderna僅用不到12個月，就成功開發了SARS-COV-2的疫苗，在全球各地挽救了數以百萬人的生命。卡塔林．卡里科及德魯．魏斯曼共同發明了降低mRNA免疫原性方法，具開創性貢獻。