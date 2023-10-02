鈦金屬耐摔？外媒實測iPhone 15 Pro不及上一代

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【中時新聞網 盧伯華】蘋果新iPhone 15系列最受關注的應屬Pro系列鈦金屬外殻材質，官方聲稱「更輕更硬、手感更好」，但是近期外媒AppleTrack特地購買iPhone 15 Pro進行耐摔實測，結果發現號稱史上最強外殻的iPhone 15 Pro鈦金屬外殻還比不上iPhone 14 Pro耐摔。這項跌落實測結果影片在網上公布後，也引來高度關注與議論。

據《快科技》報導，AppleTrack發布的影片中顯示，iPhone 15 Pro從腰部高度垂直墜落只有輕微刮痕，但是iPhone 14 Pro已經碰出了小凹陷；從胸口的高度下墜進行第2次測試，這個高度應該是大部分用戶日常摔手機的高度，情況還能接受，2款機型的螢幕都未受傷。實測再提高到頭部高度往下跌落，2款手機的表現挺強，螢幕和邊框沒有太大問題。

報導說，iPhone 15 Pro由於宣傳重點之一是更硬的鈦金屬外殻，外界也特別關注其表現，但問題似乎出現在背板上。在腰部高度將背板朝下跌落，iPhone 14 Pro是鏡頭邊框有劃痕，但是iPhone 15 Pro不僅鏡頭邊框有磨損，就連邊框也刮花了。

在隨後的測試中，同樣在胸口、頭部甚至在2公尺米的高度上進行測試，iPhone 15 Pro的圓形鈦合金中框似乎沒有比iPhone 14 Pro的不銹鋼材質更耐摔，連續的跌落也導致iPhone 15 Pro的螢幕和玻璃蓋板損傷越來越嚴重，玻璃出現了蜘蛛網般的裂縫，螢幕下半部分失效，到最後可以用「稀碎」來形容。反觀iPhone 14 Pro，一直到最後都保持著完整狀態，不僅攝像頭功能正常，螢幕都還能正常使用。

另外有Youtuber也做了類似的iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的墜落測試，測試也更詳細。2款機型在腰部高度上墜落後的結果顯示，與不銹鋼表面相比，鈦金屬反而更容易磨損，且2款產品的框架上都有不少劃痕。在相同高度下進行的第2次測試中，iPhone 15 Pro機型的玻璃後蓋瞬間破碎。而在正面向下的跌落測試中，iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max均能正常運行，但是鈦金屬邊框有了新的刮傷和磨損。

至於在測試者身高齊平的高度進行墜落測試，玻璃後蓋則完全支離破碎，但是正面玻璃和背面的相機鏡頭的狀況好些。經過更多測試，螢幕毫髮無損，攝像頭也能正常工作。將測試高度提高到4.6公尺，結果還是差不多，螢幕與觸控保持正常，內部結構也沒有損壞。

報導分析稱，上一代Pro系列使用的是不銹鋼材質，其韌性相對較好，在跌落過程中可以變形吸收外部衝擊，新一代Pro系列採用的是鈦金屬材質，硬度較高，在跌落時衝擊可能會擴散到前後玻璃中，反而導致螢幕以及後蓋碎裂。換言之，較軟的邊框反而可以吸收部分衝擊，但iPhone 15 Pro更硬的鈦合金邊框讓衝擊導致損害擴大。

不過，測試者也提醒，測試歸測試，相信很少用戶會這樣摔iPhone，鈦金屬材質雖然硬，仍然要保護好，加上軟矽膠或硬膠手機殼還是比較保險。