國產署空地堆垃圾遭檢舉 北市中正區公所一周內提認養申請

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台北市南機場夜市附近有塊空地屬於國產署，因為長期閒置被附近居民用來種植栽、樹木，近期還有住戶堆放拾來的垃圾，引起爭議，當地里長盼認養空地，維護整潔。經台北市議員吳沛憶召開協調會，中正區公所將在1周內向國產署提出認養申請，由當地里辦公處管理、維護整潔。

台北市中正區汀州路一段附近有一塊閒置空地，目前是國產署所有，但忠勤里長方荷生說，現在該空地被附近居民用來放植栽、種樹，近期因有新住戶搬來，卻把垃圾堆放此處，引來鄰居檢舉，因此，希望透過吳沛憶協調，改由里辦公處認養。

他表示，該空地鄰近南機場夜市、被住宅包圍，如果裝設路燈，擔憂會有人聚集吵鬧，要是當成機車停車場，害怕變成廢棄機車堆放處，實在很難處理，改為認養空地，維持現狀、不做綠化，就不用清除既有植栽，居民也不需支付使用土地的不當得利賠款。

今日國產署、中正區公所、工務局公園處等單位到場會勘，吳沛憶表示，其實中正、萬華附近有很多國產署或國防部閒置的空地，容易出現植栽滋生、環境髒亂、治安死角等問題，需要民代協調北市府與中央解決，畢竟台北市寸土寸金，仍希望空地被使用。

吳沛憶表示，國產署所有的此處空地閒置近20年，為解決居民堆放雜物的問題，經各單位協調，中正區公所會在1周內向國產署提出申請，未來會交給里辦公處代管，直到國產署回收使用為止，屆時附近居民能繼續使用空地，也可避免此處成為病媒蚊孳生源。