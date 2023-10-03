美元是大規模殺傷武器

原則上境外美元如果沒有和境內美元連結，其實並不能算是美元。歐洲美元系統對美國而言是境外，但無論最初是否與美國銀行體系連結，最終還是回到美元的交易體系中。因此美國政府對美國銀行業有管轄權，同時也延伸到境外銀行。也就是說，美國政府幾乎管得到全世界銀行系統內流通的每一塊美金。下面是一個例子說明中間如何運作。

假設哈薩克的一家銀行（K銀行）有一筆美元放款，對客戶承作了1,000美元的放款並記錄在帳上。客戶提走了這1,000美元，支付給在美國供應商的美國銀行帳戶（U銀行）。K銀行於是支付1,000美元給U銀行，方法有二種：①如果K銀行在聯準會有帳戶，它可以支付1,000美元準備金給U銀行；②如果K銀行是以銀行存款的方式存在美國商業銀行，它可以指示銀行支付U銀行1,000美元。在第②種情形下，K銀行的美國銀行帳戶會支付1,000美元準備金給U銀行，並減少K銀行存款帳戶1,000美元。無論哪一種方法，交易最終都會回到美國銀行系統。

即使K銀行把美元存在非美國的商業銀行，供應商也在非美國的銀行開戶，結果仍然會是一樣。假設上例當中，K銀行的美元是存在倫敦的商業銀行，供應商的銀行帳戶在巴黎。此時K銀行會要求倫敦銀行支付給巴黎銀行1,000美元，假設倫敦銀行在美國商業銀行持有美元，而該美國銀行有聯準會帳戶，而巴黎銀行排除萬難開立了聯準會帳戶，因此不需要在其他商業銀行持有美元。此時倫敦銀行會指示美國的銀行匯1,000美元到巴黎銀行，計入供應商的帳戶。另外美國銀行會支付巴黎銀行1,000美元的準備金。因此即使收付雙方都是外國銀行，美元交易最終仍會回到美國的銀行體系裡。

美國政府除了控制美國的銀行系統外，還有將任何人排除在美元體系之外的權力。如果美國政府要制裁某個人，這個人在全世界的美元系統中就不能收付一毛錢。銀行非常重視制裁的命令，因為如果違反，後果不堪設想，銀行也會被排除在美元體系之外，對銀行而言如同判了死刑。2014年6月，法國巴黎銀行（BNP Paribas）坦承援助蘇丹、伊朗和古巴躲過美國的制裁，在美國的銀行體系中進行美元匯款，最終被裁罰90億美元的天價罰款。近年來，美國政府更加延伸這樣的權力去控制美元，這可以說是擁有最強大的非致命武器，因為它會讓被排除在金融體系之外的人進入石器時代。受美國制裁的伊朗，如今賣石油給歐元區時，歐元區國家是拿黃金支付。