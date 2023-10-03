聯準會是神秘殿堂 你想進來嗎？

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在金融市場打滾的人都知道，美國的貨幣政策是驅動各種金融交易最關鍵的變數。然而，要搞懂美國的貨幣政策，當然就要搞懂聯準會的運作，而這恰恰是本書的主題。

美國聯準會是一座神秘的殿堂，貨幣政策要往哪裡走，很多華爾街的專家與分析師也看不懂，於是大家都企圖揭開這道神秘的面紗。

美國聯準會是全世界最重要的中央銀行，也是操作水準最高的中央銀行，在我看，聯準會在示範中央銀行學以及推動貨幣政策創新等許多方面，足以讓歐洲央行、英格蘭銀行與日本央行來觀摩與學習。

美國聯準會有十二個地區分行，其中只有紐約分行的總裁在利率會議當中自動擁有投票權，因為紐約分行要執行利率會議的決策；其他十一個地區分行的總裁則是輪流擁有投票權。本書作者王造曾經在紐約分行的交易室任職五年，實際參與貨幣政策的執行。從這個特殊的經驗出發，作者想把親身觀察分享讀者。

本書一開始就先讓你對中央銀行業務有一個初步的認識。首先要認識什麼是貨幣，再來是銀行還有影子銀行；接著是認識金融市場的結構，包括美國境外的美元市場以及債券市場。最後，當然就是聯準會本身，從政策目標到政策工具，再到各種政策工具的運用。

本書到這裡告一段落，精采之餘，讓人有意猶未盡的感覺，也就為未來這方面的討論留下許多空間。

說到底，貨幣政策的背後，有許多經濟數據的解讀，更有許多總體經濟的邏輯，以及過去貨幣政策得來的經驗與教訓。在這裡，以本書為基礎，我來做一些補充。

最早先，中央銀行的政策目標就是對付通膨，要維持物價的穩定。後來人們發現，雖然有些因素會讓物價走高，但是這樣的物價上漲是暫時、一次性的，反應過之後就沒事了。

所以，貨幣政策所關心的並不是物價上漲本身，而是物價上漲有沒有持續性，後者才構成通膨壓力。例如，關稅的調高會讓某些進口物價上漲，但屬於一次性的，不會造成物價的持續上升。

會造成通膨壓力的主要是工資，更微妙的是，工資既是成本，也是購買力，所以工資的持續上升會推動通膨的持續走高。於是，貨幣政策開始關心就業市場數據，其中最核心的變數，當然就是薪資成長率。

平常時期，聯準會就在通膨與失業之間做取捨，如果要壓下通膨，可能必須讓失業上升，來壓下薪資的增長；如果要刺激就業，可能要忍受一下通膨的暫時走高。

目前我們看到美國聯準會在走貨幣緊縮路線，升息是為了要壓下通膨，所以聯準會已有心理準備，會看到失業的上升，甚至於會出現經濟衰退。但是為了對抗通膨，聯準會不惜付出這樣的代價，關鍵是，只有先打下通膨，任何經濟刺激才會有效，否則只是在支撐通膨持續下去而已。

為了進入總體經濟的殿堂，讀者應該要先認識聯準會的基本操作，這本書就是很好的入門，幫助你逐步揭開聯準會的神秘面紗。

（本書作者為總體經濟學家、資深政經評論家吳嘉隆）