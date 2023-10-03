友達204億現金收購德BHTC

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友達2日晚間宣布，將以自有資金6億歐元（約新台幣204億元）百分百收購德商Behr-Hella Thermocontrol GmbH（BHTC）全數股權，預計2024年上半年完成交割。友達董事長彭双浪指出，透過這次合作，友達不只是一家面板公司，而是一家將技術創新延伸至多元場域應用的解決方案供應商。

BHTC為車用零組件Tier 1供應商，收購案若達陣，友達將具備車電系統整合能力，提供面板、車用系統、人機介面整合、智慧座艙全系列產品的多元供應商。

彭双浪表示，面對全球生態系競爭與產業鏈架構重組，友達與BHTC的結合將發揮雙方優勢互補綜效。

彭双浪指出，汽車產業中在地供應是關鍵，由於BHTC在歐洲、北美、印度、大陸等地都有工廠，透過收購案，友達海外生產據點等於是一步到位。

友達執行長柯富仁表示，此一收購案著重在能力和供應鏈角色互補，BHTC過去就是友達客戶，兩家公司有合作取得重要案子的成功經驗。

過往友達專注顯示元器件，未來汽車發展當中智慧座艙是主流趨勢，其中智慧顯示需要更多系統組裝和設計能力，BHTC從事車用人機介面、車用空調控制系統及電子控制元件的研發、製造和銷售，雙方合作將更加節省時間、可望成為業績快速成長的基石。

此次併購交易已獲得友達董事會決議通過，將在取得所需各國主管機關核准後，預計將於2024年上半年以自有資金完成交割。截至6月底為止，友達帳上現金約905億元，收購公司也都是現金流入。友達強調自有資金足夠完成交易，未來也不排除適當融資，為未來的投資做準備。

BHTC總部位於德國利普施塔特（Lippstadt），於美國、日本、保加利亞、芬蘭、墨西哥、印度、中國大陸等地均設有子公司，員工人數約2,900名，2022年銷售額為6.19億歐元，營業利益為1,620萬歐元，EBITDA為7,680萬歐元，稅後純益為900萬歐元。