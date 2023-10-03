股匯雙漲 台股軋空行情啟動

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台北股匯市2日雙漲

中秋後真變盤！美國政府關門危機暫除，在外資買盤回補下，進入10月的首個交易日台北股匯市雙漲迎紅，終場加權指數上漲203點或1.24％收16,557點，站上半年線；新台幣收在32.237元兌1美元，升值3.1分，匯價終止連四貶。

法人指出，台股3日可望站回月線16,565點，接續將向季線16,744點與萬七叩關；匯銀主管則指出，新台幣貶勢有望慢慢止血，短期先看測試32.2元關卡。

中秋節前觀望買盤回流，除了美國政關門危機暫時解除，台積電自iPhone15過熱元凶疑慮中解套，AI股也吸引押寶9月營收買盤進駐，領台股向上走揚，尤其三大法人於9月15日以來再度同步買超共152.40億元，其中外資終止連九賣轉買超63.38億元、投信買超53.45億元，連42買、自營商終止連十賣轉買超35.34億元，盤面氣氛偏多，成交量則放大至近十日最多2,868億元，八大公股行庫換銀彈，終止連三買轉賣超28.47億元。此外，融資增加5.6億元上衝至2,300億元，創近一年半新高，融券回補1,873張至35.1萬張，軋空行情有望啟動；亞德客-KY上漲2.6％至1,005元，再現十千金。

新台幣也因台股大漲逾200點，外資回補買超台股並匯入，帶動新台幣擺脫頹勢，進出口商拋補相互抵銷，終場新台幣收在32.237元兌1美元，升值3.1分，匯價終止連四貶，但市場觀望，總成交量縮小至9.98億美元。

由於節後台股順利「變盤向上」，喜迎國慶行情及選舉行情，法人分析，加權指數長紅K棒成功穩住軍心、行情轉佳，後續有望「以盤代跌」，並在國慶連假後逐步放量，本月中旬經濟數據陸續出爐，行情可望愈趨明朗。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，後續指數將維持在於16,200點及季線16,744點間震盪築底醞釀攻勢，盤面量能偏低情況也有望在國慶連假後排解，帶動量能回溫持續攻堅行情。

匯銀主管表示，美國政府關門危機暫解，美元指數應聲回落，及外資買超台股63.8億元，在匯市操作偏匯入，激勵中秋節後變盤走升，符合市場預期，後續政策利多出籠，新台幣貶勢有望慢慢止血，短期測試32.2元關卡。

央行統計，2日主要亞幣升貶互見，以菲律賓披索強升0.33％最強，其次為星幣升值0.19％、新台幣反彈0.1％，印尼盾貶0.06％、馬來幣貶0.07％、泰銖下挫0.26％、日圓慘跌0.29％最弱，而人民幣及韓元休市。