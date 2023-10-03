156萬人得利 台股ETF 10月配息大戲登場

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10月將配息的台股ETF

10月台股ETF配息大戲登場，2日已公告第一階段配息金額的共有11檔，包括「國民ETF」元大高股息0056、「ETF新秀」復華台灣科技優息00929等，將有超過156萬ETF投資人參與配息。

時序進入10月，由各投信所發行的台股ETF也迎來新一輪配息高峰，配息頻率涵蓋月配、雙月配、季配、半年配及年配，主要除息時間落在10月19日，僅00929除息日分別訂在24日。

其中，受益人數達92萬之多的0056公布第一階段配息為1.2元，高於前一季度配息1元水準，今年配息金額達2.2元，創歷年新高，以2日收盤價35.74元計算，年化殖利率達6.15％。

法人統計，0056今年來至9月28日含息總報酬為42.5％，7月首次季配僅五個交易日即完成填息，連續填息進入第13年，延續高股息ETF紀錄。

國泰投信2日公告「國泰台灣領袖50」首次配息，擬配發0.57元，除息日同樣訂在19日。也就是說，投資人最晚要在18日前持有或買進，皆可參與本次配息，配息預訂發放日為11月14日。

而今年成立以來規模快速增加至近800億元的00929挾帶「月月配」特色，每次公告除息金額皆備受市場關注，本次將配發0.11元，持平近月配息表現。

同樣於今年才掛牌的台股ETF生力軍「群益半導體收益」00927採季配息，為掛牌以來第二次配息，每單位預估配發金額0.22元，單次配息率近1.44％，預估年化配息率約5.76％。