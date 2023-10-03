財長：初估今年稅收超徵千億

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財政部長莊翠雲2日表示，今年稅課收入達成預算沒有問題，初估稅收可超徵1,000億元，但因9月營所稅暫繳狀況待觀察，實際超徵數到年底會更精確。至於立委要求「還稅於民」，她則回應要優先償債。

莊翠雲2日至財委會業務報告，莊翠雲表示，初步估算中央稅收要超過預算數1,000億元應該沒問題，但超徵金額不會像委員估計的達4,000億元，且因財政能量需要長時間蓄積，如果稅收超過預算數，第一優先是減少舉債，第二則是償還現有債務。

另外，莊翠雲表示，雖出口連12黑，但9月縮口已變小，顯示這波出口衰退應已到盡頭，預估第四季可轉正，加上內需部分相當熱絡，民間消費達11兆元，全年經濟成長率有望保住1.5％。

財政部明年編列營業稅收較今年成長21.4％，莊翠雲表示，營業稅今年前八月實收數達成率77.08％，稅收金額較去年同期增加3.4％，營業稅是消費稅，財政部主要是按民間消費支出和明年消費成長率2.6％估算，並新納AI指標。

證交稅部分，今年稅收目標數是1,551億元，明年是2,087億元，莊翠雲說明，財政部主要依據日成交量估算，以今年為例，設算日均量是2,600億元，但實際上今年日均量有來到3,300億元，因此明年是以3,500億元設算。

她強調，財政部估算明年證交稅稅收較今年增加536億元至2,087億元，是假設日成交量3,500億元，再算進40％當沖（因稅率減半），交易日以244天計算。預估明年經濟會比今年好，預期股市交易會比較熱絡。