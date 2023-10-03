9月新增36,182人 台股開戶總數再寫新高

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台股今年來投資人結構加速年輕化，且「內熱外冷」。臺灣證券交易所2日最新公告，9月台股開戶總數再寫1,242萬7,916人歷史新高，月增36,182人，其中，40歲以下年輕族群新開戶數占大宗，達33,066人、占比逾91％，61歲人以上不增反減2,889人。

再往前看，自110年3月證交所首度公告開戶數年齡層，近二年半來，開戶數大增97萬人、逼近100萬人；若從年齡層結構來看，30歲以下總開戶人數占比共增加3.29個百分點，而41歲以上則減少3.17個百分點。

台股今年來開戶數前仆後繼，內資就是愛台股。以0～19歲、20～30歲、31～40歲、41～50歲、51～60歲、61歲以上等年齡層以及其他（法人）等來統計，到9月底止，各年齡層總開戶人數幾乎都創高，總計開戶人數1,242萬7,916人、刷歷史新高。

其中，9月各年齡層合計開戶數增加36,182人，並以40歲以下年輕族群開戶數占大宗，達33,066人、占比高達91.39％，61歲以上大減2,889人。

至於近二年半來，開戶人數共大增97萬734人，而各年齡層開人數都大增，只有51～60歲減少11,750人；若以各年齡層占比來看，30歲以下總開戶人數占比共增加3.29個百分點最多，另41歲以上減少3.17個百分點。由此可看出，台股開戶年輕化的趨勢明顯，並以40歲為分野。