三大政府基金 8月虧555億元

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因擔心美國9月恐再次升息衝擊，全球股債劇烈波動，勞動、國保、退撫等三大政府基金，8月獲利回吐555億元，惟累計前八月收益仍近達7,102億元。勞動基金運用局表示，9月全球金融市場依然震盪，預估會再回吐數百億元，但長期仍看好台股。

台美股市第三季漲多拉回，勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，台股漲多拉回休息屬正常現象；另對於8月回吐金額比預期小，她強調，儘管管理基金高達6兆元，採取穩健操作策略，是虧損較預期小的主因。市場推估，隨第四季台股多頭氣盛，政府基金今年收益可望大豐收。

勞動基金運用局統計，整體勞動基金截至8月底止，截至8月底評價後收益數為5,773.6億元，收益率10.44％，8月單月獲利回吐480.6億元。若加計受託管理的國保年金及農退基金，到8月底止，總管理規模達6兆5,293億元，收益率為10.53％。

劉麗茹強調，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，整體勞動基金近十年多（102年1月～112年8月）平均報酬率為5.14％，國保基金近十年多（102年1月～112年8月）平均報酬率為5.47％。

退撫基金管理局2日也公布，8月退撫基金小幅獲利回吐47.25億元，累計前八月收益809.57億元，收益率10.8％。退撫基金管理局表示，以去年12月31日為基準日，近三年、五年加權平均年收益率分別為4.14％、4.37％。

勞動、國保及退撫三大規模較大政府基金，8月共小虧555億元，劉麗茹表示，運用局操作採穩健策略，分散在股、債及另類，占比各約40％、47％及13％；國、內外占比各為44％、56％。