國銀新南向授信 再衝新高

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近三年國銀對新南向國家授信總餘額變化

國銀對新南向國家授信今年前八月已增逾千億元，授信餘額更創新高，據銀行局統計至8月底，國銀對新南向國家授信餘額達1兆6,179億元，前八月新增1,163億元，距離今年新增授信目標600.64億元，達標率194％。

銀行局分析，8月主要是對澳洲、印度、菲律賓及新加坡等國家授信餘額增加。推論是與銀行增加當地分行據點、參與聯貸案，及企業生產基地移轉，新南向經濟成長率較高、當地投資的台商資金需求亦相對較大。

澳印菲星 成長亮眼

銀行局表示，新南向授信8月較7月增加309億元，澳洲、印度、菲律賓及新加坡分別較7月增加127億元、84億元、70億元及43億元。銀行業者表示，主因是新南向國家經貿活絡，企業資金需求增加，部分地區有新增聯貸案，因此推升授信餘額增加。前八個月來看，新南向國家授信總餘額增加最多的前三大，分別是印度新增874億元、澳洲新增515億元、菲律賓新增137億元。

銀行局指出，今年前八月新增1,163億元，雖比去年同期衰退49％，但卻是2021年前八月增292.4億元的近4倍，且近3年的授信總餘額也連續三年成長，今年8月底已達1兆6,179億元，續創史上新高紀錄。

北富銀新增180億元

今年以來，授信總餘額增加最多的前三大銀行分別為台北富邦銀行新增180億元、華南銀行新增152億元、台灣銀行新增95億元。

近年國銀海外發展重心也放在新南向國家，據點數增加最多。截至8月底國銀海外總計有644據點，其中新南向目標國家就有338據點，占比達6成。

今年持續有二家銀行的新南向據點開業，包括兆豐銀行在柬埔寨成立大金歐支行、台中商業銀行設立越南胡志明市代表人辦事處。截至8月底，金管會也核准二處，包括彰銀申設雪梨分行及玉山銀行於馬來西亞申請設立吉隆坡代表人辦事處，另外，4月20日已同意北富銀雪梨代表人辦事處，升格為雪梨分行。