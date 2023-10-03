公股銀海外存放款 拚增逾5％

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公股銀行今年鎖定利差更高的外幣存款及放款業務，並將發展重心部分轉往海外分行，據公股銀評估，今年海外存放款希望能成長5％以上。

第一銀行統計，前七月海外分行存款平均餘額較去年同期成長8％，放款均額則較去年同期成長5％；華南銀行前七月OBU及海外分行放款營運量較去年同期成長約9％，其中OBU及海外放款部位以美元為大宗，逾全行外幣放款的6成，並較去年同期占比成長約3％，預估今年可較去年成長10％以上。

合庫銀行前八月海外外幣放款餘額較去年底成長約8％；彰化銀行統計，前八月海外存、放款平均餘額均較去年同期成長。

對於如何達到今年海外存放款增長5％以上，公股銀均強調，今年海外就是要先強化風險控管，再求穩健擴張業務，並續聚焦新南向及歐美等區域。

一銀透過聯行轉介機制掌握台商板塊南移的商機，積極爭取台商及其關係戶業務往來，同時與台資銀行同業合作發展聯貸業務，支援台商資金需求。

合庫銀今年海外單位策略將著重在「穩成長、重品質、增盈餘」三大面向，已經陸續推出各式海外單位激勵措施，希望能提升海外單位動能，以掌握升息的利基。

彰銀則是透過績效考核制度及推出相關業務推展專案活動，激勵海外單位擴大放款、提升收益，並積極開拓自貸新戶及存款，以深化當地客源基礎，希望累積客群及提升客戶黏著度。彰銀主管強調，除衝刺業務外，同時也會注重資產品質與獲利性均衡發展，以維持穩健的獲利能力。

華銀今年的發展重心之一，除持續推展國際聯貸業務，今年的重點就是積極「招聘當地專業人才」，落實在地化經營。存款部分，OBU及海外分行將持續以合理適當利率吸收美元存款，以穩定資金來源，並透過調整存款結構，以降低外幣資金成本，擴大利差及提升獲利。