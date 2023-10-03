金融營業稅降至2％ 三方有共識

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金融營業稅近年繳庫情況

金融營業稅降至2％有望。財政部長莊翠雲2日表示，財政部對金融營業稅調降態度開放；銀行公會理事長雷仲達也說，金融業可接受降至2％。由於金管會日前已表達希望降至2％的立場，即財金部會及業者三方對此方向已有初步共識，財政部一個月內將提出修法方向。

立法院財政委員會2日通過臨時提案，要求財政部提前準備，應即刻研議有關金融營業稅未來可能修法調整方向，並於一個月內提交書面報告。莊翠雲對此允諾，會遵照辦理。

莊翠雲2日赴立法院財委會進行業務報告。她表示，金融營業稅2％撥入金融特別準備金的部分將在2024年底落日，至於金融營業稅稅率是否調整，財政部「態度開放」，沒有特定的立場，會就各方面合宜評估。

莊翠雲表示，針對先前金管會表示希望金融營業稅降至2％，「金融業的聲音我們（財政部）都聽到了」，後續會參考金融業面對的挑戰與風險、還有國外情形，綜合評估。

據財政部試算，未來金融營業稅率若由5％降至2％，因稅收全進國庫、不再撥入特別準備金，兩者相抵後，對國庫並不會造成稅收損失。

目前銀行、保險本業銷售額適用稅率5％，其中3％入國庫統收統支，以2022年為例，金額約265.2億元；至於剩餘2％及其他金融業營業稅款則用來金融業特別準備金，2022年這部分為303億元。

財政部賦稅署長宋秀玲表示，國際間對金融業營業稅有不同做法，財政部降低稅率有助金融業競爭力，但同時也必須考量，例如目前全球還在升息，市場可能仍有變數，金融業究竟還需不需要特別準備金，須整體評估。

雷仲達指出，就金融業的立場，當然希望稅率降到零最好；但是如果把金融營業稅的稅率自5％降至2％、不再提撥資金進入金融業特別準備金，對金融業來說也可以接受。

黃天牧日前也已表態，將向財政部提出兩點建議，一是近年已累積在金融特別準備金約2,000億元，不要收回國庫；二是金融營業稅率上由財政部做最後決定，但希望至少降至2％。